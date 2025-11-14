Mobrici, il suo nuovo singolo è “Con la lingua”

Mobrici torna venerdì 21 novembre con il suo nuovo singolo “Con la lingua” (Maciste Dischi / Epic / Sony Music Italia). Un brano, scritto a quattro mani con Gazzelle e prodotto da Federico Nardelli, che parla di amori finiti mai del tutto e di quella leggerezza che serve per sopravvivere quando qualcosa si rompe. Attivo da oggi il pre-save: https://forms.sonymusicfans.com/conlalingua.

«“Con la lingua” è una canzone nata a Roma, scritta insieme a Gazzelle e Federico Nardelli, che ne è anche il produttore artistico. Eravamo a casa, stavamo chiacchierando del film su Bob Dylan appena uscito e, con le chitarre in mano, abbiamo iniziato a suonare un giro quasi sempre uguale. Da lì, per gioco, abbiamo cominciato a improvvisare parole e melodie, divertendoci. Senza rendercene conto – racconta l’artista – abbiamo finito per usare una caratteristica che ci accomuna nella vita: l’ironia e l’autoironia. Abbiamo poi attaccato un microfono e una tastierina al computer e registrato un provino quella stessa sera. La versione finale è rimasta quasi identica a quella prima registrazione, perché non volevamo perdere la spontaneità e la verve di una bella serata tra amici, trascorsa a fare musica insieme.»

Con questo brano, Mobrici firma un racconto in cui corpo e memoria si rincorrono, tra il dolce peso delle cose non dette e la tenerezza di chi sa prendersi poco sul serio anche quando fa male. Una sincerità, questa, che caratterizza il suo modo di mettere in musica le proprie contraddizioni.

Così, da sempre spirito libero, autoironico e inguaribile romantico, Mobrici continua a muoversi in equilibrio tra canzone d’autore e pop. Le sue sono storie minime per amori grandi, istantanee capaci di diventare universali proprio perché profondamente personali.

Il nuovo singolo arriva dopo “CHE SERATA STUPIDA” (https://cheseratastupida.lnk.to/Mobrici), brano che, prodotto da Federico Nardelli, ha segnato il ritorno di Mobrici dopo più di due anni dall’ultimo progetto.

Ma non solo nuova musica: dopo oltre due anni lontano dai palchi, MOBRICI tornerà live mercoledì 11 marzo 2026 all’Alcatraz di Milano. L’annuncio del ritorno dal vivo è stato accolto con grande entusiasmo dai fan, che hanno subito dimostrato tutto il loro affetto e la voglia di rivedere l’artista sul palco. Non un semplice concerto, ma un momento in cui ritrovarsi, cantare insieme e lasciarsi attraversare dalle canzoni che hanno segnato il suo percorso, dai brani più amati alle pagine più recenti della sua discografia.

Le prevendite sono disponibili online su Ticketone e su Ticketmaster e nei punti vendita autorizzati. Info biglietti su www.vivoconcerti.com. L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali.

Fin dal debutto solista, l’artista ha saputo tramutare esperienze intime in emozioni condivise: dalla delicatezza di “ANCHE LE SCIMMIE CADONO DAGLI ALBERI” a “GLI ANNI DI CRISTO”, pezzi che hanno dato voce ai dubbi di una generazione. Con questi nuovi singoli conferma la sua cifra stilistica ma compie anche un passo in avanti: la scrittura si fa più immediata e viscerale, capace di mutare tensioni personali in un canto corale che arriva dritto all’ascoltatore.

Matteo Mobrici è un cantautore e vive a Milano. Nato batterista, passa ben presto a scrivere canzoni con una chitarra in mano all’età di 14 anni. È stato il frontman della band Canova, realtà di culto del panorama indie pop italiano. Da sempre spirito libero, autoironico ed inguaribile romantico, Mobrici è un multiforme cantautore sempre in bilico tra canzone d’autore e pop. Le sue sono storie minime per amori grandi, senza fronzoli e tanto suggestive, così autobiografiche da essere di tutti.