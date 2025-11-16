Natale a Casciago, una giornata di festa tra mercatini, laboratori e solidarietà

Domenica 30 novembre torna l’appuntamento con i Mercatini di Natale nel parco di Villa Castelbarco. Un evento per famiglie, bambini e per tutta la comunità

Casciago si prepara ad accogliere l’atmosfera delle feste con l’atteso appuntamento dei Mercatini di Natale, in programma domenica 30 novembre dalle 10 alle 18 presso il parco di Villa Castelbarco, sede del Comune. L’evento è organizzato dall’associazione AnniVerdi, in collaborazione con numerose realtà del territorio e con il patrocinio del Comune.

L’iniziativa propone una ricca offerta: stand di hobbisti, associazioni, scuole, cooperative e aziende agricole con prodotti tipici, oltre a laboratori per bambini, truccabimbi e la Casetta di Babbo Natale. Tra le attività più attese, anche il laboratorio di ceramica curato da Keramo Ceramic e lo spazio dedicato alla creatività naturale della LandArt.

Il programma della giornata

Ore 10.00: apertura dei mercatini

Ore 10.00-12.00: truccabimbi

Ore 11.00-12.00: laboratorio per bambini 3-6 anni

Ore 14.00-15.00: laboratorio con le psicomotriciste del Gomitolo

Ore 15.00-16.00: laboratorio per bambini 7-10 anni

Ore 15.00-17.00: laboratorio di ceramica con Keramo Ceramic (costo 40€)

Ore 17.30: accensione dell’albero e merenda offerta da SOMS

L’evento sarà anche l’occasione per scoprire i manufatti e le creazioni artigianali di espositori locali come My Happy Place Berries, Pepina Agricula, Soffusa Sartoria, Blu Illustration, The Nok Lab, Fralart e molti altri.

Saranno presenti anche stand gastronomici, tra cui quelli dell’Associazione Anni Verdi, Riarma Caffè e Bianchi Alimentari, per gustare sapori del territorio e fare una pausa in compagnia.

In caso di maltempo, l’iniziativa sarà rimandata a domenica 14 dicembre.

Per partecipare ai laboratori è possibile prenotarsi al numero +39 333 614 0007.