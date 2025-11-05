Piante selvatiche: alla Lipu un corso per estrarre oli dalle piante

Ombretta Tuligi esperta in erbe selvatiche commestibili e nell’autoproduzione, ci accompagnerà nell’affascinante mondo della preparazione degli oleoliti una tecnica semplice per estrarre le proprietà delle piante e utilizzarle in cosmesi o per piccoli problemi di salute. Profumati, utilissimi e ricchi di proprietà, gli oleoliti sono macerati di piante aromatiche e medicinali in olio e permettono di godere dei principi attivi delle erbe. L’appuntamento è sabato 8 novembre h. 14.30.

Segui Ombretta sul suo blog erbericettediombretta.com

INFORMAZIONI: