Varese News

Tempo Libero

Inarzo

Piante selvatiche: alla Lipu un corso per estrarre oli dalle piante

L’appuntamento è sabato 8 novembre h. 14.30. Ritrovo: Centro visite della riserva in via Patrioti 22 Inarzo

Generico 03 Nov 2025

08 Novembre 2025

Ombretta Tuligi esperta in erbe selvatiche commestibili e nell’autoproduzione, ci accompagnerà nell’affascinante mondo della preparazione degli oleoliti una tecnica semplice per estrarre le proprietà delle piante e utilizzarle in cosmesi o per piccoli problemi di salute. Profumati, utilissimi e ricchi di proprietà, gli oleoliti sono macerati di piante aromatiche e medicinali in olio e permettono di godere dei principi attivi delle erbe. L’appuntamento è sabato 8 novembre h. 14.30.

Segui Ombretta sul suo blog  erbericettediombretta.com
INFORMAZIONI:
In caso di pioggia l’evento si terrà al coperto. Termine dell’evento previsto per le h. 17.30 ca
La donazione per partecipare al corso è di 15€ a persona 10€ soci LIPU con tessera in regola. Pagamento in contanti (no POS)
E’ obbligatorio avvisare per mail a oasi.brabbia@lipu.it se non è possibile partecipare all’evento entro le 12.00 del giorno precedente. Per disiscrizioni dopo tale termine verrà richiesto il pagamento della quota che dovrà essere versata con bonifico.

Per ulteriori informazioni: oasi.brabbia@lipu.it

Ritrovo: Centro visite della riserva in via Patrioti 22 Inarzo

Parcheggi: davanti al centro visite oppure nella vicina chiesa di Inarzo

 

 

Maggiori Informazioni

Organizzato da

5 Novembre 2025
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews

Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.