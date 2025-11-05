Polenta, selvaggina, castagne e funghi: l’appuntamento domenicale da non perdere all’Opera Bistrò di Comerio

Cinque appuntamenti a tema ogni domenica: zucca, castagne, selvaggina, funghi e naturalmente polenta. Sapori d’autunno e convivialità al centro della proposta

Nel mese di novembre, all’Opera Bistrò di Comerio, le domeniche si trasformano in un percorso del gusto dove la polenta diventa filo conduttore di un viaggio nei sapori d’autunno. Ogni domenica un menù tematico diverso, costruito intorno a un ingrediente stagionale e sempre accompagnato da varianti creative della regina della tradizione contadina: la polenta.

Il calendario si apre domenica 2 novembre con un menù dedicato alla zucca, proseguendo il 9 con le castagne, il 16 con la polenta in purezza, il 23 con la selvaggina e infine il 30 novembre con i funghi.

Un viaggio gastronomico tra i sapori d’autunno

Ogni menù è pensato per valorizzare gli ingredienti stagionali e l’abbinamento con la polenta, cucinata e presentata in forme sempre nuove: arrostita, morbida, abbinata a salse, carne o verdure. A completare l’esperienza, i dolci a tema realizzati dalla Pasticceria Marabelli di Gavirate.

I menù delle domeniche

2 novembre – Zucca

– Antipasto: frittini e formaggi stagionati

– Primo: risotto alla zucca

– Secondo: polenta con zucca arrostita e bacon croccante

– Dolce alla zucca (Pasticceria Marabelli Gavirate)

Prezzo: €30 (bevande e caffè esclusi)

9 novembre – Castagne

– Antipasto: tartine di polenta arrostita

– Primo: tagliatelle con crema di castagne e castagne croccanti

– Secondo: polenta con castagne e salsiccia

– Dolce alle castagne (Pasticceria Marabelli Gavirate)

Prezzo: €30 (bevande e caffè esclusi)

16 novembre – Polenta

– Antipasto misto all’italiana

– Portata principale: polenta con due condimenti a scelta

– Dolce: crostata con marmellata (Pasticceria Marabelli Gavirate)

Prezzo: €25 (bevande e caffè esclusi)

23 novembre – Selvaggina

– Antipasto: salumi di selvaggina e focaccia calda

– Primo: pappardelle al ragù di selvaggina

– Secondo: polenta con spezzatino di selvaggina

– Dolce autunnale (Pasticceria Marabelli Gavirate)

Prezzo: €30 (bevande e caffè esclusi)

30 novembre – Funghi

– Antipasto: crostoni di polenta arrostita con funghi e fonduta di Parmigiano

– Primo: risotto ai funghi porcini

– Secondo: polenta con funghi chiodini

– Dolce autunnale (Pasticceria Marabelli Gavirate)

Prezzo: €30 (bevande e caffè esclusi)

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare gli organizzatori al numero 3202149255 (sia whatsapp che chiamate) oppure la mail prenotazioni@operabistro.it.

Contatti

Opera Bistrò

via Guido Borghi, 27 Comerio (VA)

T: 0332 1543011

Sito | Facebook | Instagram