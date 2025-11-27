Porto Ceresio festeggia vent’anni di presepi tra mostra e percorso all’aperto

Porto Ceresio si prepara a vivere un Natale speciale con la 20ª edizione della Mostra dei Presepi e la 10ª edizione della Passeggiata dei Presepi, in programma dal 14 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026. Un doppio traguardo che conferma quanto questa tradizione, nata nel 2006 da un’intuizione di Aralda, sia diventata parte dell’identità del paese.

La sala mostre del Palazzo della Cultura di piazzale Luraschi ospiterà, come da tradizione, una ricca esposizione di diorami e presepi artistici creati da appassionati di ogni età. Le prime edizioni, accolte nei locali dell’Oratorio, lasciarono presto il posto a questo spazio più visibile, che negli anni ha favorito un afflusso costante di visitatori—circa un migliaio a stagione.

Per celebrare il ventennale, è stato realizzato anche un libro commemorativo che raccoglie fotografie e articoli dedicati alla storia della manifestazione. Il volume sarà acquistabile direttamente in mostra nei giorni di apertura.

Accanto all’esposizione, torna la Passeggiata dei Presepi, un percorso a cielo aperto che consente di scoprire oltre cinquanta presepi distribuiti nelle vie del paese. La passeggiata è visitabile a qualsiasi ora e la mappa è disponibile sia in sala mostre sia online (Facebook: Mostra Presepi Porto Ceresio – Instagram: passeggiatadeipresepi).

Il programma prevede due appuntamenti speciali:

• Domenica 14 dicembre 2025 alle 16.30, inaugurazione ufficiale nella sala mostre.

• Venerdì 2 gennaio 2026 alle 15.00, racconto di Natale per bambini con laboratorio creativo.

L’ingresso alla mostra è libero e garantito anche alle persone con disabilità. Un’occasione per vivere Porto Ceresio immersi nell’atmosfera natalizia, tra arte, tradizione e un percorso diffuso che rende il paese un vero presepe sul lago.

Orari di apertura della mostra:

• Feriali: 14.30–17.30

• Festivi: 10.30–12.30 / 14.30–18.00

• 1 gennaio: 14.30–18.00

• Chiusura: 25 dicembre