Torna a Caldana il Mercatino d’Avvento della comunità luterana: luci, profumi e solidarietà

L’appuntamento è fissato per sabato 29 novembre, dalle 14 alle 20, quando la chiesa e la terrazza saranno aperte ai visitatori, completamente addobbate per l’occasione

L’atmosfera dell’Avvento torna a scaldare Caldana con il tradizionale Mercatino d’Avvento organizzato dalla comunità luterana. Appena si entra nel cortile della chiesa, si viene accolti da luci scintillanti e da vasi decorati con rami di pino e palline, scenografia che anticipa la magia del Natale.

L’appuntamento è fissato per sabato 29 novembre, dalle 14 alle 20, quando la chiesa e la terrazza saranno aperte ai visitatori, completamente addobbate per l’occasione. I partecipanti troveranno corone dell’Avvento, oggetti artigianali, decorazioni natalizie e tante idee regalo, tutte realizzate a mano con cura.

Non mancheranno i sapori della tradizione: vin brulé, waffle, torte, salsicce, zuppa calda, bevande e proposte dedicate ai più piccoli. Un pomeriggio pensato per vivere la comunità tra convivialità e serenità.

Alle 18 si terrà una veglia per celebrare la prima domenica d’Avvento, arricchita da numerosi canti natalizi e accompagnata dal coro europeo, che renderà il momento ancora più suggestivo.

Come da tradizione, l’evento ha una forte finalità benefica: il ricavato sarà donato al Banco della Solidarietà di Gavirate e alla Comunità evangelica metodista di Luino, entrambe attive nella distribuzione di generi alimentari a persone e famiglie in difficoltà.

Un mercatino che unisce spirito natalizio, accoglienza e solidarietà, confermandosi uno degli appuntamenti più attesi della stagione.