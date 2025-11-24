Una camminata intorno al Lago di Comabbio per dire “no” alla violenza sulle donne

Domenica 30 novembre ritrovo a Ternate e poi a piedi fino al lungolago di Corgeno per una mattinata di riflessione e far sentire la propria voce contro la violenza

Anche quest’anno in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, i Comuni di Comabbio, Mercallo, Ternate, Varano Borghi e Vergiate hanno organizzato la quinta edizione della camminata benefica intorno al Lago di Comabbio. L’iniziativa si svolge domenica 30 novembre per manifestare contro la violenza sulle donne e tenere accesa l’attenzione sul tema.

Il programma

Si comincia alle 10:00 col ritrovo al Parco Berrini di Ternate. Da qui si parte lungo la pista ciclabile in riva al lago fino al parco della Canottieri Corgeno a Vergiate. L’arrivo è previsto per le 11.30. L’evento si chiude con un flash mob a cura delle associazioni sportive Tony Rose, Jolly Dance e Centro Studio Danze Lombardia e un momento di riflessione con le testimonianze sul tema della violenza delle associazioni DonnaSicura ed Eos.

Gli organizzatori invitano tutti i partecipanti a indossare un capo d’abbigliamento di colore rosso. Chi vuole, può inoltre sostenere le associazioni Eos e DonnaSicura comprando i braccialetti #nonseidasola. Il ricavato è devoluto alle due associazioni.