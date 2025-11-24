Varese News

Una camminata intorno al Lago di Comabbio per dire “no” alla violenza sulle donne

Domenica 30 novembre ritrovo a Ternate e poi a piedi fino al lungolago di Corgeno per una mattinata di riflessione e far sentire la propria voce contro la violenza

Inaugurate due panchine rosse al Parco Berrini di Ternate

30 Novembre 2025

Anche quest’anno in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, i Comuni di Comabbio, Mercallo, Ternate, Varano Borghi e Vergiate hanno organizzato la quinta edizione della camminata benefica intorno al Lago di Comabbio. L’iniziativa si svolge domenica 30 novembre per manifestare contro la violenza sulle donne e tenere accesa l’attenzione sul tema.

Il programma

Si comincia alle 10:00 col ritrovo al Parco Berrini di Ternate. Da qui si parte lungo la pista ciclabile in riva al lago fino al parco della Canottieri Corgeno a Vergiate. L’arrivo è previsto per le 11.30. L’evento si chiude con un flash mob a cura delle associazioni sportive Tony Rose, Jolly Dance e Centro Studio Danze Lombardia e un momento di riflessione con le testimonianze sul tema della violenza delle associazioni DonnaSicura ed Eos.

Gli organizzatori invitano tutti i partecipanti a indossare un capo d’abbigliamento di colore rosso. Chi vuole, può inoltre sostenere le associazioni Eos e DonnaSicura comprando i braccialetti #nonseidasola. Il ricavato è devoluto alle due associazioni.

24 Novembre 2025
