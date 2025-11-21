Visita e degustazione al Museo Ondarossa di Caronno Pertusella

Domenica 30 novembre, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 il Museo Ondarossa di Caronno Pertusella aprirà le porte ai visitatori per una visita guidata, accompagnata da un aperitivo con degustazione di vini. Sarà possibile sorseggiare un calice passeggiando tra le pregiate automobili della collezione esposta.

La raccolta comprende rarità ed eccellenze dell’industria automobilistica italiana, fra cui modelli di Ferrari, Alfa Romeo, Lancia e Maserati. Non mancano anche modelli stranieri, fra cui una splendida Jaguar Mark VII utilizzata dalla regina Elisabetta o l’iconica BMW 850.

Tra un sorso e l’altro, il visitatore potrà respirare un’atmosfera unica, tra automobili d’epoca e moderne sportive di lusso. Il Museo espone inoltre riviste d’epoca liberamente consultabili e pregiati modellini in scala, ma anche antichi oggetti della tradizione, che ricostruiscono gli ambienti della famiglia contadina italiana.

Per effettuare la visita, sarà necessario prenotare scrivendo una email a prenotazioni@ondarossa.eu . Il costo è di €23/persona (gratis minori di 12 anni), inclusivi di visita e degustazione.

Le visite guidate saranno effettuate dall’avvocato Pierantonio Giussani, collezionista e proprietario del Museo, che negli anni ha dato vita a questo museo delle eccellenze italiane. Secondo l’idea del fondatore, il Museo Ondarossa non vuole essere solo un luogo in cui esporre belle automobili, ma anche un sito in cui omaggiare e difendere i valori tradizionali, come la famiglia, il lavoro, la civiltà contadina, la solidarietà, la comprensione e la compassione. “Sono valori talmente importanti – spiega Giussani – che necessitano di un luogo in cui rigenerarsi e sopravvivere”, soprattutto nell’epoca contemporanea.

Le sale del Museo Ondarossa sono inoltre disponibili per eventi privati e aziendali, spazi unici ed esclusivi dove organizzare qualcosa di unico. Appuntamento domenica 30 novembre dalle 10.00 alle 12.00 in Corso della Vittoria 916 a Caronno Pertusella. Info e prenotazioni: www.ondarossa.eu – email: prenotazioni@ondarossa.eu Per rimanere aggiornati sulle prossime aperture del Museo Ondarossa, è possibile seguire i canali social del museo.