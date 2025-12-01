A Brinzio appuntamento con il presepe vivente

Il Comune, in collaborazione con l’Associazione Genitori, la Scuola Primaria “D. Piccinelli” e la Scuola dell’Infanzia “Vanini e Piccinelli”, annuncia con entusiasmo il ritorno di uno degli appuntamenti più attesi dal paese e dalle famiglie

Torna anche per il 2025 il Presepe Vivente a Brinzio: l’appuntamento è per venerdì 12 dicembre dalle ore 16.00!

Il Comune di Brinzio, in collaborazione con l’Associazione Genitori, la Scuola Primaria “D. Piccinelli” e la Scuola dell’Infanzia “Vanini e Piccinelli”, annuncia con entusiasmo il ritorno di uno degli appuntamenti più attesi dal paese e dalle famiglie.

Gli spazi del borgo si trasformeranno in una suggestiva rappresentazione della Natività, animata dagli alunni e accompagnata da scene, costumi e ambientazioni curate con la collaborazione dell’intera comunità scolastica e associativa.

L’iniziativa vuole essere un momento di incontro, condivisione e riscoperta delle tradizioni, in cui grandi e piccoli potranno vivere insieme l’atmosfera del Natale.

Un sentito ringraziamento va alla dirigente scolastica dott.ssa Katia Gargano, agli insegnanti, agli alunni, alla Parrocchia, al gruppo ANA di Brinzio, alla Pro Loco, al Museo della Cultura Rurale Prealpina, ai pescatori, ai proprietari delle corti dell’Oste e di Murnée, alla stalla Piccinelli, alle famiglie e a tutto il personale scolastico che rende possibile l’evento.

Un pomeriggio di emozioni e tradizione natalizie vi aspetta a Brinzio!