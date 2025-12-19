Varese News

Tempo Libero

Cadrezzate con Osmate

A Cadrezzate la tradizione del Presepe Tematico

L’apertura è prevista dal giorno di Natale fino all’Epifania. Il presepe sarà visitabile dalle ore 14,30 alle 17,30

Presepe
Presepe

25 Dicembre 2025 - 06 Gennaio 2026

Nella sala sotto la chiesa parrocchiale di S. Margherita di Cadrezzate viene allestito da oltre 15 anni un presepe tematico in movimento.

L’appuntamento si ripropone anche per le prossime festività natalizie, con l’apertura prevista dal giorno di Natale fino all’Epifania. Il presepe sarà visitabile dalle ore 14,30 alle 17,30.

Maggiori Informazioni

19 Dicembre 2025

Tutti gli eventi

di dicembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno

potrebbero interessarti anche

Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.