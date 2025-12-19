Cadrezzate con Osmate
A Cadrezzate la tradizione del Presepe Tematico
L’apertura è prevista dal giorno di Natale fino all’Epifania. Il presepe sarà visitabile dalle ore 14,30 alle 17,30
Nella sala sotto la chiesa parrocchiale di S. Margherita di Cadrezzate viene allestito da oltre 15 anni un presepe tematico in movimento.
L’appuntamento si ripropone anche per le prossime festività natalizie, con l’apertura prevista dal giorno di Natale fino all’Epifania. Il presepe sarà visitabile dalle ore 14,30 alle 17,30.
19 Dicembre 2025