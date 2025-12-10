Tempo Libero
A Cazzago Brabbia si rievoca il rito di Santa Lucia
Domenica 13 dicembre alla chiesa Parrocchiale un Concerto del Coro da camera Sine Nomine città di Varese a lume di candela arricchito da esecuzioni coreografiche
Il 13 dicembre in Svezia, non è un giorno come tutti gli altri: è Santa Lucia, grande festa in tutto il paese.
Vestita di bianco, con una coroncina di candeline accesa in testa: ancora oggi al nord la si ricorda così.
Un Concerto Coro da camera Sine Nomine città di Varese a lume di candela arricchito da esecuzioni coreografiche attraverso le quali il suono del coro “avvolge” il pubblico creando un clima suggestivo e spirituale in attesa del Santo Natale