A Gavirate tornano i presepi in Villa Maggioni: un Natale da vivere insieme

Gavirate si prepara a vivere uno dei momenti più attesi dell’anno: il tradizionale percorso dedicato ai presepi in Villa Maggioni, in Piazza del Comune. L’inaugurazione è fissata per domenica 7 dicembre alle 11.30, dando ufficialmente il via a un programma che accompagnerà residenti e visitatori fino al 6 gennaio 2026.

L’esposizione dei presepi sarà visitabile l’8, 13, 14 dicembre e dal 20 al 31 dicembre (escluso il giorno di Natale). Per chi desidera immergersi nell’atmosfera delle feste anche a inizio anno, la mostra resterà aperta il 1° gennaio nel solo pomeriggio e poi dal 2 al 6 gennaio.

Gli orari sono pensati per andare incontro a tutti: 15.00-18.30 nei giorni feriali, mentre domeniche e festivi prevedono una doppia apertura 10.00-12.00 e 15.00-18.30.

L’iniziativa non si limita a Villa Maggioni. L’invito, infatti, è a scoprire anche i suggestivi presepi allestiti nei lavatoi di Fignano, Pozzuolo e Oltrona, luoghi che ogni anno restituiscono un’atmosfera intima e autentica, legata alle tradizioni del territorio.

La giornata inaugurale e quella del 7 dicembre saranno rese ancora più speciali da “Magie di Natale in piazza con Pink Lella”, un appuntamento che porterà musica, animazione e colori nel cuore di Gavirate, creando un’atmosfera festosa e perfetta per famiglie e bambini.

L’esposizione e gli eventi collegati rappresentano un’occasione preziosa per condividere lo spirito natalizio, valorizzare il lavoro della Pro Loco e vivere insieme uno dei periodi più belli dell’anno. Gavirate invita tutti a partecipare, scoprire, emozionarsi e – soprattutto – sentirsi parte di una comunità che ogni dicembre rinnova una tradizione capace di unire generazioni diverse.

Pro Loco Gavirate

Instagram | Facebook | Sito