A Gorla Minore tornano gli Elfi di Babbo Natale

L’iniziativa, giunta al secondo anno, è stata accolta con entusiasmo da decine di famiglie che hanno aderito durante il mercatino natalizio

Dopo il successo dello scorso anno, i quattro amici elfi di Gorla Minore sono tornati tra la gente, facendo tappa al mercatino natalizio dove hanno incontrato tanti bambini e ricevuto l’affetto delle famiglie. La loro presenza, allegra e coinvolgente, ha portato un’anteprima della magia del Natale per le vie del paese.

Il Natale dell’Alpino di Gorla Minore si conferma uno degli appuntamenti più amati della Valle Olona di inizio dicembre.

Fra hobbisti, bancarelle, musica e divertimento, i gorlesi si sono ritrovati in piazza Montale come ogni anno, per un evento giunto alla decima edizione e arricchito da tante novità.

Fra esse, appunto, i simpatici elfi.

Un’idea nata nel 2024

L’iniziativa, nata nel 2024 grazie al Gruppo Elfico di Gorla Minore, si ripeterà anche quest’anno con una grande novità: il 14 dicembre gli Elfi di Babbo Natale visiteranno le case di ben 25 famiglie, portando doni, sorrisi e momenti di festa direttamente a domicilio.

Un ringraziamento speciale va a tutti i volontari che rendono possibile questa esperienza, accolta con entusiasmo dai più piccoli e sostenuta dalle famiglie. Il gruppo elfico ha infatti raccolto numerose richieste da parte delle famiglie del paese, a conferma di quanto l’iniziativa sia ormai entrata nel cuore della comunità.

Una magia che passa dalla porta di casa

Il progetto degli elfi si distingue per il suo spirito di vicinanza: non si tratta solo di animazione, ma di un’occasione concreta per regalare ai bambini un momento personalizzato e speciale, proprio a casa loro, con tutta la magia del Natale.

L’appuntamento è quindi per domenica 14 dicembre, quando gli elfi torneranno a bussare alle porte dei più piccoli, con le loro campanelle e il loro entusiasmo contagioso.