A Natale un libro in regalo sotto l’albero della Biblioteca di Casciago

Dal cortile dell’Orologio un piccolo gesto per festeggiare la lettura: ogni giorno 15 lettori potranno ricevere un libro in dono durante le festività

Generico 01 Dec 2025
Natale

02 Dicembre 2025 - 25 Dicembre 2025

Quest’anno la Biblioteca Comunale di Casciago ha pensato a un modo speciale per celebrare il Natale insieme ai suoi lettori: regalare libri. Durante i giorni di apertura nel periodo delle feste, sotto l’albero allestito nel suggestivo Cortile dell’Orologio, saranno disponibili 15 bigliettini al giorno, appesi a una ghirlanda.

Ogni lettore potrà staccarne uno e consegnarlo in biblioteca: chi prenderà almeno un libro in prestito, riceverà un libro in regalo; chi si iscriverà per la prima volta, ne riceverà addirittura due.

Un gesto simbolico ma significativo, che vuole essere un invito alla lettura, alla condivisione del sapere e al piacere di scoprire nuove storie proprio nel periodo più magico dell’anno.

La cultura come dono
L’iniziativa punta a rafforzare il legame tra la biblioteca e la comunità, promuovendo l’uso del prestito librario e accogliendo nuovi utenti con un piccolo, caloroso regalo. Il tutto immersi nella suggestiva atmosfera natalizia del Cortile dell’Orologio, dove la lettura diventa parte dello spirito delle feste.

2 Dicembre 2025
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

