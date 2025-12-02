Casciago
A Natale un libro in regalo sotto l’albero della Biblioteca di Casciago
Dal cortile dell’Orologio un piccolo gesto per festeggiare la lettura: ogni giorno 15 lettori potranno ricevere un libro in dono durante le festività
02 Dicembre 2025 - 25 Dicembre 2025
Quest’anno la Biblioteca Comunale di Casciago ha pensato a un modo speciale per celebrare il Natale insieme ai suoi lettori: regalare libri. Durante i giorni di apertura nel periodo delle feste, sotto l’albero allestito nel suggestivo Cortile dell’Orologio, saranno disponibili 15 bigliettini al giorno, appesi a una ghirlanda.
Ogni lettore potrà staccarne uno e consegnarlo in biblioteca: chi prenderà almeno un libro in prestito, riceverà un libro in regalo; chi si iscriverà per la prima volta, ne riceverà addirittura due.
Un gesto simbolico ma significativo, che vuole essere un invito alla lettura, alla condivisione del sapere e al piacere di scoprire nuove storie proprio nel periodo più magico dell’anno.
La cultura come dono
L’iniziativa punta a rafforzare il legame tra la biblioteca e la comunità, promuovendo l’uso del prestito librario e accogliendo nuovi utenti con un piccolo, caloroso regalo. Il tutto immersi nella suggestiva atmosfera natalizia del Cortile dell’Orologio, dove la lettura diventa parte dello spirito delle feste.
Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.