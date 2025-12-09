A Solbiate Olona la “Piazza di Babbo Natale”

I bambini e le loro famiglie entreranno in un vero e proprio mondo natalizio e potranno spedire le letterine coi loro desideri

Il Comune di Solbiate Olona, in collaborazione con Ema 70 Eventi & Service, organizza un evento speciale che farà sognare grandi e piccini.

Domenica 14 dicembre 2025, dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00, il centro cittadino in Piazza della Chiesa, Piazza Marconi e Piazza Gabardi si trasformerà ne La piazza di Babbo Natale, un luogo incantato dove tutti potranno immergersi nella magia delle feste.

I bambini e le loro famiglie entreranno in un vero e proprio mondo natalizio, con la casetta scenografica di Babbo Natale e, proprio davanti, il suo trono, dove Babbo Natale in persona accoglierà i più piccoli per ricevere le loro letterine, da imbucare poi nella posta magica del Polo Nord. Ogni bambino potrà ricevere in dono una delle sculture di palloncini realizzate dal simpatico Babbo Natale e dai suoi aiutanti.

Accanto alla casetta, la piazza sarà impreziosita da splendide scenografie natalizie e dalla grande slitta gonfiabile di Babbo Natale, tra le più imponenti d’Italia: un’attrazione spettacolare, ideale per scattare foto e vivere un momento da ricordare. A rendere l’atmosfera ancora più dolce, ci penserà il nostro Elfo pasticcione, che distribuirà zucchero filato a tutti i bambini sotto al grande gazebo “Laboratorio di Natale – Scrivi la letterina a Babbo Natale”, dove i più piccoli potranno esprimere desideri e sogni da spedire al Polo Nord.