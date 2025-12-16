A Somma Lombardo la fiaccolata di Maddalena per celebrare il Natale

Un cammino suggestivo, illuminato dal fuoco delle fiaccole e accompagnato da canti e musica, che vuole essere un segno di condivisione e di testimonianza attorno a valori spirituali e umani universali

Venerdì 19 dicembre, la frazione di Maddalena a Somma Lombardo si prepara a vivere uno degli appuntamenti più sentiti del periodo natalizio: la tradizionale fiaccolata, in programma con ritrovo alle ore 20.30 presso l’oratorio della Maddalena.

Un cammino suggestivo, illuminato dal fuoco delle fiaccole e accompagnato da canti e musica, che vuole essere un segno di condivisione e di testimonianza attorno a valori spirituali e umani universali, capaci di unire la comunità in un clima di raccoglimento e fraternità.

Dopo il ritrovo iniziale, il corteo si snoderà tra le case della frazione e lungo il canale, fino a raggiungere la Comunità Anffas Ticino. All’arrivo sarà allestito un banco di ristoro con tè caldo, cioccolata, vin brulé e panettone, per concludere la serata in un momento conviviale.

Ad accompagnare la fiaccolata sarà il Corpo Musicale “La Cittadina”, che contribuirà a rendere ancora più suggestiva l’atmosfera. Fiaccole e candele saranno disponibili direttamente presso l’oratorio, mentre sarà possibile parcheggiare nei pressi della CSS.

Gli abitanti della frazione di Maddalena sono invitati a partecipare attivamente illuminando finestre e balconi con lanterne o ceri, trasformando il paese in un percorso di luce e accoglienza. Un invito aperto a tutta la cittadinanza per condividere insieme un momento di tradizione e comunità.