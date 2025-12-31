Origgio
Al Parco dei Mughetti un incontro su fauna selvatica e sicurezza stradale
L’appuntamento, a ingresso libero e gratuito, è promosso dalle Guardie Ecologiche Volontarie dei Parchi Sovracomunali “Insubria-Olona”
Il Parco dei Mughetti, in collaborazione con le Guardie Ecologiche Volontarie dei Parchi Sovracomunali “Insubria-Olona”, organizza un incontro pubblico sul tema della sicurezza stradale in aree con presenza di fauna selvatica.
Come prevenire gli incidenti con la fauna selvatica? Chi contattare in caso di emergenza? Come fare per essere risarciti in caso di danno?
Se ne parla venerdì 16 gennaio alle ore 21.00 alla Sala Consiliare del Municipio di Origgio. Le Gev spiegheranno anche come comportarsi in caso di incontro occasionale con la fauna selvatica durante le escursioni nelle aree naturali.
Partecipazione libera e gratuita fino ad esaurimento dei posti disponibili.