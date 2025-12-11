Al santuario di Madonna in Campagna a Gallarate i “Canti di Natale” con il coro aMiCincoro

Un appuntamento pensato per accompagnare la comunità nel tempo dell’Avvento attraverso la musica e la narrazione. Domenica 14 dicembre, il santuario della Madonna in Campagna di Gallarate ospiterà “I canti di Natale”, un momento di condivisione e raccoglimento che unirà brani della tradizione e racconti dal forte valore simbolico.

Protagonista della serata sarà il coro parrocchiale “aMiCincoro”, impegnato in un programma che alterna melodie natalizie note al grande pubblico e testi che richiamano il significato più autentico della festività: l’attesa, la speranza, la nascita e il senso della comunità.

L’iniziativa è aperta a tutti, un’occasione per ritrovare il clima semplice e familiare del Natale, in uno dei luoghi più cari ai gallaratesi. L’ingresso è libero.

Inizio alle ore 18.00.