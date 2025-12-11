Varese News

Al santuario di Madonna in Campagna a Gallarate i “Canti di Natale” con il coro aMiCincoro

Appuntamento pomeridiano, nel mezzo del tempo di Natale

14 Dicembre 2025

Un appuntamento pensato per accompagnare la comunità nel tempo dell’Avvento attraverso la musica e la narrazione. Domenica 14 dicembre, il santuario della Madonna in Campagna di Gallarate ospiterà “I canti di Natale”, un momento di condivisione e raccoglimento che unirà brani della tradizione e racconti dal forte valore simbolico.

Protagonista della serata sarà il coro parrocchiale “aMiCincoro”, impegnato in un programma che alterna melodie natalizie note al grande pubblico e testi che richiamano il significato più autentico della festività: l’attesa, la speranza, la nascita e il senso della comunità.

L’iniziativa è aperta a tutti, un’occasione per ritrovare il clima semplice e familiare del Natale, in uno dei luoghi più cari ai gallaratesi. L’ingresso è libero.

Inizio alle ore 18.00.

11 Dicembre 2025
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

