Azzate, da Bianchi 1902 arriva il laboratorio per creare la tua tavola di Natale

Un pomeriggio – o una mattinata – per immergersi nell’atmosfera natalizia, imparare qualcosa di nuovo e portare a casa una decorazione fatta con le proprie mani. È la proposta del laboratorio “Holiday Tablescape” ospitato da Bianchi 1902 ad Azzate e guidato dalla stilista Danielle Scarpulla, specializzata in interior styling e allestimenti creativi.

L’appuntamento è doppio: venerdì 13 dicembre dalle 15.00 alle 17.30 e sabato 14 dicembre dalle 10.00 alle 12.30, nello store di via Raffaello Sanzio 7 ad Azzate.

Durante l’incontro, i partecipanti potranno scoprire i segreti dell’arte della tavola natalizia, dai piccoli dettagli decorativi alle scelte cromatiche che rendono speciale un’intera mise en place. Ogni persona realizzerà la propria composizione – pensata per impreziosire la casa durante le feste – e potrà portarla con sé al termine del laboratorio.

La quota di partecipazione è di 25 euro a persona e i posti sono limitati.

Le prenotazioni sono aperte sul sito di Danielle Scarpulla cliccando qui

Lo store in veste natalizia

Dopo il laboratorio, sarà possibile scoprire tutte le proposte natalizie di Bianchi 1902, che per il periodo delle feste si veste di nuove ispirazioni:

Oggettistica e decorazioni natalizie

Candele e profumazioni per la casa

Accessori per tavola e cucina

Prodotti food selezionati

Tante idee regalo per tutte le età e per ogni budget

Un’occasione per dedicarsi un momento di creatività e, allo stesso tempo, esplorare il mondo Bianchi 1902 alla ricerca del regalo perfetto o di un dettaglio speciale per la propria casa.

Il negozio resta aperto tutti i giorni fino al 24 dicembre, con orario 9.00–12.30 e 14.30–19.00.

Un invito a vivere insieme la magia del Natale ad Azzate.