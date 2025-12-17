Backstage Studio, lezioni aperte. Basket, lotta prima della pausa

NOTIZIARIO UISP del 17 dicembre 2025

FIRST LEAGUE – Penultima settimana prima della pausa

.

Avvio di cronaca da Sud con il Montello Young Malnate, una delle squadre di maggior valore del girone, vincitore del match interno coi Boosters Vedano. Decima vittoria stagionale per la Just che batte Rovello e balza a quota 20, sfruttando il super primo periodo. Bene anche Cantello, che batte Binago; 101-67 per il Phoenix sulla Tartaruga. Gli Irish vincono il derby con Venegono e proseguono il duello a distanza, per il primato con Just Drink It e Montello.

Andiamo a Nord, con la larghissima vittoria casalinga del Deportivo Elite che batte nel derby cittadino, i Pink Panthers Varese per 104-57. Undicesima vittoria consecutiva per Besozzo: l’Apg sconfigge gli Svassi Monate per 86-67. Successo interno di Buguggiate che supera il Fuco Varese con il punteggio di 57-50. Prima vittoria stagionale per Ponte Tresa, che batte Cassano Magnago per 92-83 spinta dai punti di Kevin Caccia. I Pirates passano un weekend in rosa dopo la vittoria interna con la Pallacanestro Bizzozero.

Viriamo a Ovest con l’Elegy Legnano che alla Bonvesin di via Cottolengo ha la meglio sugli Amatori Novara per 78-65. Referti rosa per Borsano e Oleggio coi primi che sconfiggono al Palariosto gli Sharks Albizzate. Sorpresa a Somma dove la seconda forza del girone, la Fulgor, è battuta dai novaresi di Oleggio per 79-77.

Infine ci dirigiamo a Est, con la vittoria dell’imbattuta capolista La Sezione, che batte in via Europa Brenna, la quale si ferma dopo una lunga serie di vittorie. Bene anche Cantù, con il Master’s Hounds a segno su Appiano con quasi 20 punti di scarto. Il Gs Villaguardia sbanca il campo di Albavilla, referto giallo per il San Michele a fine gara. Torna a vincere Tavernerio che sconfigge in via Provinciale il San Giovanni Bosco Olgiate Comasco. Il programma settimanale del girone si conclude la sfida fra Polisportiva Senna Comasco e Kaire Sport Lurate Caccivio, con questi ultimi vincitori della gara valevole per la seconda di ritorno.

PASSIONE DANZA – Lezioni aperte alla Backstage Studio by Genesi

Si avvicina il Natale e, come da tradizione, alla Backstage Studio by Genesi asd associata UISP di Barasso è tempo di lezioni aperte. In queste settimane gli allievi della scuola stanno preparando momenti speciali da condividere con famiglie e amici, occasioni preziose per mostrare i progressi raggiunti e l’entusiasmo con cui vivono lo studio della danza, nelle diverse discipline e stili proposti. Le lezioni aperte rappresentano un momento di confronto e condivisione, in cui il lavoro svolto durante i primi mesi dell’anno accademico prende forma davanti al pubblico, valorizzando l’impegno, la passione e la crescita di ogni allievo. Dopo la pausa natalizia, la scuola riaprirà inoltre le iscrizioni a tutti i corsi di danza e fitness, rivolti a bambini, ragazzi e adulti.

Accanto all’offerta tradizionale, da quest’anno Backstage Studio ha ampliato le proprie proposte introducendo anche sedute personalizzate di Panca-Fit e Pilates Reformer, pensate per chi desidera un percorso mirato al benessere, alla postura e al miglioramento della forma fisica. Un nuovo anno che si apre all’insegna del movimento, della qualità e della passione per la danza e il fitness. Foto di apertura di Andrea Frosi.

FOOTBALL E SOLIDARIETA’ – Il Christmas Bowl a Savona

I Gorillas Varese American Football Team, la squadra di football americano affiliata alla Uisp, hanno partecipato al grande evento di Natale del Flag Football che si è tenuto domenica scorsa, al Pirates Field di Luceto, ad Albisola Superiore (Savona). Una giornata di sport, fair play e solidarietà, con tantissimi atleti e atlete che hanno dato il meglio di loro stessi per una buona causa. La giornata, infatti, è anche solidale: quest’anno l’evento ha sostenuto la Fondazione Insuperabili, che promuove lo sport per ragazzi con disabilità, che hanno giocato una partita dimostrativa con il loro team. Lo sport così è davvero per tutti, in perfetto stile Uisp.