Buon compleanno Virginio “Ginetto” Grilli: 100 anni di cultura bustocca

Un secolo di parole, memoria e identità. La città festeggia uno dei suoi testimoni culturali più autorevoli

Busto Arsizio festeggia un traguardo straordinario: Virginio “Ginetto” Grilli compie 100 anni. Poeta, scrittore e cittadino benemerito, Ginetto è una delle voci più autentiche e amate della cultura bustocca, punto di riferimento imprescindibile per chi crede nel valore della memoria, delle radici e delle parole.

Profondissimo il suo legame con Sacconago, storico rione della città, che ha raccontato, custodito e valorizzato nel tempo attraverso i suoi scritti. Un rapporto indissolubile, fatto di appartenenza e responsabilità culturale, che ha reso il suo lavoro un vero patrimonio collettivo.

I festeggiamenti si sono svolti a Villa Calcaterra, anche in occasione dei 50 anni della famiglia Sinaghina, alla presenza di parenti e amici. A portare gli auguri ufficiali dell’Amministrazione comunale per questo eccezionale compleanno sono stati il vicesindaco Luca Folegani e l’assessore alla Cultura Manuela Maffioli; non è mancata anche una calorosa telefonata del sindaco Emanuele Antonelli.

Ginetto Grilli ha scelto con coraggio e amore di esprimersi soprattutto nel dialetto bustocco, restituendogli dignità letteraria e valore culturale. Un idioma unico, modellato nei secoli dal passaggio di Longobardi, Francesi, Spagnoli e Liguri, ma rimasto fedele alla propria identità: una ricchezza linguistica che Grilli ha voluto preservare e tramandare, lasciando una traccia preziosa per le generazioni future.

Come lui stesso ha ricordato, scrivere è stato anche un dovere: quello di consegnare in eredità ciò che ha visto, vissuto e imparato, affinché nulla andasse perduto nel tempo e nella memoria collettiva. A cento anni, Virginio “Ginetto” Grilli continua così a rappresentare un esempio luminoso di amore per la propria città e per la cultura, confermandosi custode autorevole dell’anima di Busto Arsizio.

Pubblicato il 31 Dicembre 2025
