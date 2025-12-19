Capodanno a ritmo di samba da Boa Vida Churrascaria a Morazzone

Un Capodanno all’insegna del gusto, della musica e dell’energia brasiliana. Boa Vida Churrascaria Brasiliana si prepara ad accogliere il 2026 con una serata speciale che unisce un menù esclusivo e una festa con spettacolo di mezzanotte

Il menù di Capodanno proposto da Boa Vida Churrascaria è un vero viaggio gastronomico, pensato per soddisfare tutti i palati. La serata si apre con un cocktail di benvenuto, seguito da una selezione di antipasti tipici, tra sapori nostrani ed esotici.

Il cuore della cena è rappresentato dal grande classico della cucina brasiliana: riso e feijoada, accompagnati dal girocarne illimitato, con 10 varietà differenti servite direttamente allo spiedo.

A completare il menù ananas caldo con gelato, pandoro con mascarpone, cotechino e lenticchie, oltre al brindisi di mezzanotte per accogliere il nuovo anno. Inclusi anche vino rosso, bianco o prosecco, acqua, caffè e limoncello.

Il costo della cena è di 100 euro per gli adulti e 50 euro per i bambini fino ai dieci anni.

Boa Vida Churrascaria è presente anche a Gallarate, in via Monte Leone, 1 e Castelletto Ticino, in via Sempione 155.

Non solo cena: la notte di San Silvestro da Boa Vida Churrascaria sarà anche spettacolo e intrattenimento. Allo scoccare della mezzanotte, la serata si accende con uno show a tema brasiliano, tra musica, ritmo e colori, per festeggiare l’arrivo del nuovo anno “a ritmo di samba”.

Un’esperienza pensata per chi vuole vivere un Capodanno diverso dal solito, tra convivialità, divertimento e un’atmosfera coinvolgente, ideale sia per gruppi di amici che per famiglie.

Boa Vida Churrascaria Brasiliana

Via Gallarate 7, Morazzone

Telefono: 0332481087

Sito | Facebook | Instagram