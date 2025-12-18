Capodanno sul lago: ultimi posti per una notte speciale Al Gallione di Bodio Lomnago

Manca poco alla notte di San Silvestro e Al Gallione di Bodio Lomnago annuncia la disponibilità degli ultimi posti per il cenone di Capodanno. Un’esperienza elegante sul lago, tra cucina d’autore, atmosfera raffinata e brindisi di mezzanotte

La notte di Capodanno è fatta di attese, brindisi e piccoli rituali che meritano il giusto tempo. C’è chi sceglie di viverla a tavola, in un luogo capace di unire atmosfera, cucina e piacere dello stare insieme. Al Gallione, per la sera di San Silvestro, restano disponibili gli ultimi posti per una cena pensata nei minimi dettagli.

Il ristorante si trova a Bodio Lomnago, a pochi minuti da Varese, lungo la passeggiata che costeggia l’omonimo lago. Un contesto naturale suggestivo, facilmente raggiungibile, con la comodità di un ampio parcheggio antistante l’ingresso, ideale per vivere la serata senza pensieri. Un luogo ideale per chi desidera vivere un’esperienza eno-gastronomica diversa dalle solite, soprattutto in una notte speciale come quella di San Silvestro.

Il Cenone di Capodanno

Per il Cenone di Capodanno, Al Gallione propone un menu completo al costo di 100 euro a persona, che accompagna gli ospiti in un percorso di sapori equilibrato e ricercato.

Si inizia con il benvenuto dalla cucina, seguito dagli antipasti.

I primi piatti raccontano una cucina che unisce tradizione e creatività, il secondo è dedicato al pesce mentre il dessert chiude la cena con lichi e torroncino.

A mezzanotte, immancabile il cotechino con lenticchie, accompagnato dal brindisi di benvenuto al 2026. Acqua, caffè, coperto e brindisi sono inclusi.

Una proposta pensata per chi cerca qualità, atmosfera e il piacere di iniziare il nuovo anno in un luogo che sa accogliere.

I posti sono ormai limitati, per prenotare un tavolo è possibile chiamare il numero 0332 948196 oppure scrivere a contatti@ristorantealgallione.it.

Contatti

Al Gallione Via Scerèe, 13

21020 Bodio Lomnago

T: 0332 948196

@: contatti@ristorantealgallione.it

Sito | Facebook | Instagram