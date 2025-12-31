Cassano Magnago
Cassano Magnago, torna la Befana Run: corsa e solidarietà il 6 gennaio
Torna l’appuntamento con la corsa della Befana, che si concluderà con la discesa della simpatica vecchina dal campanile di San Maurizio in collaborazione con i Vigili del fuoco
Una mattinata all’insegna dello sport, del piacere di stare insieme e della beneficenza. Martedì 6 gennaio Cassano Magnago ospita una nuova edizione della Befana Run, iniziativa aperta a tutti che unisce movimento, tradizione e attenzione al sociale.
La partenza è fissata per le 14.30 dal Parco della Magana, mentre le iscrizioni saranno possibili direttamente sul posto a partire dalle 14, con un contributo di 2 euro. I partecipanti potranno scegliere tra due percorsi: uno da 2,2 chilometri oppure uno più lungo da 4,4 chilometri, quest’ultimo con ristoro finale.
L’intero incasso della manifestazione sarà devoluto in beneficenza, confermando il carattere solidale dell’evento, che ogni anno richiama famiglie, gruppi di amici e appassionati di corsa, anche in maschera.
Uno dei momenti più attesi sarà quello conclusivo: la Befana scenderà dal campanile della chiesa di San Maurizio, grazie alla collaborazione dei Vigili del Fuoco, regalando un momento suggestivo e spettacolare soprattutto per i più piccoli.
La Befana Run è organizzata con il patrocinio del Comune di Cassano Magnago e promette, anche per questa edizione, tante simpatiche sorprese.