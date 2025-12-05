Castiglione Olona accende le luci del Natale: il 14 dicembre torna “La Magia del Natale” al Castello di Monteruzzo

Una giornata tra mercatini, giochi, Babbo Natale e tradizioni: oltre sessanta bancarelle e tante attività per tutte le età, nel cuore del borgo antico

Atmosfere incantate, profumo di spezie e legno, sorrisi e stupore: domenica 14 dicembre, dalle 10.00 alle 18.00, il borgo di Castiglione Olona si trasformerà nel cuore pulsante del Natale grazie a “La Magia del Natale”, evento organizzato per il terzo anno consecutivo dal Comune. Una giornata pensata per grandi e piccoli, ricca di suggestioni, giochi e tradizioni, nella cornice del Castello di Monteruzzo in via G. Marconi, 1.

Un mercatino dal sapore artigianale

Il percorso che conduce al Castello si animerà con oltre sessanta bancarelle: un vero e proprio Mercatino di Natale, organizzato in collaborazione con la Fiera del Cardinale, che offrirà creazioni in legno, vetro e ceramica, decorazioni fatte a mano, presepi artigianali, gnomi in stoffa, accessori natalizi e tante idee regalo uniche, per chi è alla ricerca di qualcosa di originale e autentico da mettere sotto l’albero.

Il Villaggio di Babbo Natale: tra giochi e sorrisi

Il cortile del Castello ospiterà il Villaggio di Babbo Natale, dove – a partire dalle 11.00 – Babbo Natale in persona accoglierà bambini e famiglie con giochi, gonfiabili, laboratori creativi e tante attrazioni pensate per divertire e far sognare. Un’occasione speciale per vivere la magia del Natale in compagnia, scattare foto ricordo e spedire la propria letterina.

Sapori e cultura sotto le feste

Non mancheranno gli stand gastronomici ed enogastronomici, dove gustare prelibatezze del territorio, dolci tipici e vin brulé in compagnia, oppure scegliere prodotti da regalare o portare a tavola durante le feste.

In occasione dell’evento saranno inoltre aperti e visitabili i musei cittadini: Palazzo Branda Castiglioni, il MAP – Museo Arte Plastica e il Museo della Collegiata, offrendo a residenti e visitatori un’opportunità culturale da abbinare alla festa.

Un borgo che vive il Natale con tutta la comunità

“La Magia del Natale” è più di un evento: è un momento di incontro, condivisione e appartenenza. Un’intera giornata in cui Castiglione Olona si racconta attraverso le sue vie, le sue tradizioni e la sua capacità di accogliere con calore chiunque voglia respirare l’atmosfera autentica del Natale.