Ceriano Laghetto si accende con “Aspettando Natale”: mercatini, laboratori e musica nel cuore del paese

Una giornata intera dedicata all’atmosfera delle feste, con mercatini, spettacoli, laboratori, concerti, specialità gastronomiche e momenti pensati per tutte le età. L’appuntamento è per domenica 14 dicembre

Domenica 14 dicembre Ceriano Laghetto si trasforma in un villaggio natalizio diffuso, con il ritorno dell’evento “Aspettando Natale”, giunto quest’anno alla sedicesima edizione. Una giornata intera dedicata all’atmosfera delle feste, con mercatini, spettacoli, laboratori, concerti, specialità gastronomiche e momenti pensati per tutte le età, distribuiti tra piazza Diaz, piazza Lombardia, via Cadorna, via Carducci e l’Arengario.

La festa inizierà alle 10 con l’apertura dei Mercatini di Natale e l’intrattenimento musicale curato dai Corsi civici musicali all’Arengario. In contemporanea, in Biblioteca, partirà il mini-corso creativo “La luce delle stelle“, dedicato alla realizzazione di decorazioni natalizie con Isabella Lattuada del Vivaio Le Acacie (su prenotazione).

In via Cadorna, i bambini dell’Asilo nido e della Scuola dell’Iinfanzia bilingue Papaciotti decoreranno l’albero di Natale. Nel frattempo, il centro storico si animerà con zampognari, casette gastronomiche, il trenino natalizio, la pista di pattinaggio, il laboratorio dei biscotti e la possibilità di incontrare Babbo Natale sulla sua slitta. Immancabili anche il carretto degli elfi e i trampolieri del Natale in piazza Diaz.

Nel pomeriggio si entra nel vivo con la masterclass sul cioccolato, alle 15 in Sala consiliare, guidata dalla chocolate specialist Claudia Balzan (su prenotazione). Alle 15.30 tornano in Biblioteca le “Storie sotto l’albero“, letture animate per bambini. Intanto, per le vie del centro sfilerà la Babbo Natale Street Band, mentre alle 16.30 all’Arengario verranno premiati i vincitori del concorso “Crea la cartolina di Natale”.

L’intera giornata sarà accompagnata da un ricco percorso gastronomico, con piatti tipici, dolci, bevande calde e specialità preparate da trattorie, associazioni e volontari: polenta taragna, casoeula, arrosti, panini con cotechino, crepes, vin brulé e tisane.

Spazio anche alla solidarietà, con il mercatino equosolidale promosso dall’associazione Massimo Brioschi, da Il Gabbiano e dalla Caritas. All’ora di pranzo, il tributo ai Beatles della band The BeeTools in collaborazione con il Lu.Na. Café animerà musicalmente la piazza.

«Aspettando Natale è uno degli eventi più attesi e partecipati dell’anno a Ceriano Laghetto – dice l’assessore agli Eventi Thomas Nisi – Anche in questa edizione abbiamo messo a punto un programma che punta a coinvolgere tutti, a partire naturalmente dai bambini, che saranno i veri protagonisti della festa. Invitiamo tutti a vivere con allegria questa giornata speciale, primo di una serie di appuntamenti che ci accompagneranno da qui al prossimo anno»

Il programma dettagliato dell’evento è disponibile sul sito del Comune