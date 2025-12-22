Come festeggiare Capodanno con stile: la formula che unisce gusto, musica e riposo

Accogli il nuovo anno con un pacchetto di Capodanno pensato per chi ama festeggiare senza pensieri: soggiorno confortevole, cenone gourmet, musica dal vivo e DJ set fino a notte fonda, con colazione e risveglio lento il primo gennaio

Un Capodanno da vivere senza pensieri, tra buona cucina, musica e relax. È questo lo spirito del pacchetto di San Silvestro pensato per chi vuole salutare l’anno che finisce e accogliere quello nuovo con stile, convivialità e un pizzico di leggerezza.

La proposta include il pernottamento in camera matrimoniale, una ricca colazione a buffet servita fino alle 11.30 e il late check-out fino alle 13.00: l’ideale per concedersi un risveglio lento e godersi senza fretta il primo giorno dell’anno.

Il momento clou della serata è il Party di Capodanno, che si apre con un elegante aperitivo nel foyer, accompagnato da un calice di prosecco. Da qui si passa alla sala dedicata al tradizionale Cenone di San Silvestro, vero protagonista della notte.

Il menù, curato dallo chef, valorizza materie prime di qualità e abbinamenti equilibrati, con particolare attenzione alle esigenze alimentari, dalle intolleranze alle diverse scelte di dieta, grazie al supporto del ristorante interno. Durante la cena, una musica di sottofondo accompagna l’atmosfera, creando il contesto perfetto per brindisi e momenti condivisi.

Allo scoccare della mezzanotte, il ritmo cambia: il DJ prende il comando della serata e la sala si trasforma in una vera festa, tra balli, canti e sorrisi, per iniziare il nuovo anno con energia e buonumore, fino a notte fonda.

Per info e prenotazioni è possibile contattare il numero 3452208723/0331 1660300 oppure scrivere a sales@dolcemilanmalpensa.com o info@dolcemilanmalpensa.com.

Contatti

Dolce Milan Malpensa

Via Giuseppe Mazzini, 63, 21019 Somma Lombardo VA

T: 0331 166 0300

@: sales@dolcemilanmalpensa.com

Sito | Instagram | Facebook