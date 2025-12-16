Varese News

Tempo Libero

Casorate Sempione

Concerto di Natale a Casorate Sempione

L’evento vedrà la partecipazione del Corpo Musicale “La Casoratese”, del coro “La Brughiera” e del coro parrocchiale, che insieme offriranno al pubblico un percorso musicale ispirato al Natale, tra tradizione e spiritualità

I Giardini Estensi illuminati per Natale 2025 nelle foto di Eugenio Orlando
Concerti di Natale

21 Dicembre 2025

La comunità di Casorate Sempione si prepara a vivere una serata di musica e condivisione in occasione del Concerto di Natale, in programma domenica 21 dicembre alle ore 21.00 presso la chiesa parrocchiale della Beata Vergine Assunta, in piazza della Chiesa 6.

L’evento vedrà la partecipazione del Corpo Musicale “La Casoratese”, del coro “La Brughiera” e del coro parrocchiale, che insieme offriranno al pubblico un percorso musicale ispirato al Natale, tra tradizione e spiritualità.

Il concerto, realizzato con il patrocinio di ANBIMA Varese, rappresenta un’occasione speciale per ritrovarsi, condividere l’atmosfera delle feste e lasciarsi accompagnare dalla musica verso il significato più autentico del Natale. Un appuntamento aperto a tutta la cittadinanza.
(immagine di repertorio)

16 Dicembre 2025
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews

Tutti gli eventi

di dicembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno

potrebbero interessarti anche

Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.