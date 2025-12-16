Casorate Sempione
Concerto di Natale a Casorate Sempione
L’evento vedrà la partecipazione del Corpo Musicale “La Casoratese”, del coro “La Brughiera” e del coro parrocchiale, che insieme offriranno al pubblico un percorso musicale ispirato al Natale, tra tradizione e spiritualità
21 Dicembre 2025
La comunità di Casorate Sempione si prepara a vivere una serata di musica e condivisione in occasione del Concerto di Natale, in programma domenica 21 dicembre alle ore 21.00 presso la chiesa parrocchiale della Beata Vergine Assunta, in piazza della Chiesa 6.
L’evento vedrà la partecipazione del Corpo Musicale “La Casoratese”, del coro “La Brughiera” e del coro parrocchiale, che insieme offriranno al pubblico un percorso musicale ispirato al Natale, tra tradizione e spiritualità.
Il concerto, realizzato con il patrocinio di ANBIMA Varese, rappresenta un’occasione speciale per ritrovarsi, condividere l’atmosfera delle feste e lasciarsi accompagnare dalla musica verso il significato più autentico del Natale. Un appuntamento aperto a tutta la cittadinanza.
(immagine di repertorio)
Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.