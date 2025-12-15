Concerto di Natale a Mombello tra musica e solidarietà

L’evento è organizzato dal Lions Club Laveno Mombello Santa Caterina del Sasso e coniuga la bellezza della musica corale con l’essenza della solidarietà natalizia

Giovedì 18 dicembre, alle ore 20:30, la Chiesa dell’Invenzione di Santo Stefano Protomartire a Laveno Mombello sarà il palcoscenico del tradizionale Concerto di Natale. L’evento è organizzato dal Lions Club Laveno Mombello Santa Caterina del Sasso e coniuga la bellezza della musica corale con l’essenza della solidarietà natalizia.

L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Laveno Mombello e dagli Oratori di Laveno Mombello, a testimonianza della collaborazione tra istituzioni e associazioni locali.

La serata vedrà come protagoniste le Corali del territorio: la Corale Parrocchia Invenzione di Santo Stefano – Mombello, la Corale Johann Sebastian Bach – Ponte, la Corale Parrocchia Santi Filippo e Giacomo – Laveno e la Corale ANA Arnica – Laveno Mombello. Oltre alle esibizioni, verrà offerta una breve divulgazione artistica della Chiesa e delle sue opere, per valorizzare il patrimonio storico e culturale del luogo.

Il concerto ha un’importante finalità benefica. Il ricavato della serata sarà devoluto a favore delle famiglie colpite dal recente incendio in Via XXV Aprile a Laveno. Verrà inoltre erogato un contributo agli Oratori di Laveno Mombello destinato all’acquisto di un defibrillatore, un dispositivo cruciale per la sicurezza della comunità.

L’iniziativa è aperta a tutti e ad ingresso gratuito, offrendo un’occasione preziosa per condividere un momento di raccoglimento, musica e solidarietà nell’avvicinarsi del Natale.