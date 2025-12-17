Concerto di Natale con la Società Filarmonica Samaratese

Torna uno degli appuntamenti più attesi del periodo natalizio: la Società Filarmonica Samaratese – Banda Cittadina, con il patrocinio del Comune di Samarate, propone il tradizionale Concerto di Natale, in programma venerdì 19 dicembre alle ore 21 nella suggestiva cornice della Chiesa SS. Trinità di Samarate.

La serata vedrà impegnata la banda cittadina sotto la direzione del maestro Silvano Scaltritti, con la partecipazione del baritono Antonio Pugliano e della voce di Stefano Ravasi, protagonisti di un programma pensato per accompagnare il pubblico nell’atmosfera delle feste.

Il Concerto di Natale rappresenta da anni un momento di incontro e condivisione per la comunità di Samarate, un’occasione per ritrovarsi e lasciarsi guidare dalla musica nel clima di attesa e serenità che caratterizza questo periodo dell’anno.

L’iniziativa si inserisce nel calendario degli eventi natalizi cittadini e conferma il ruolo della Filarmonica Samaratese come punto di riferimento culturale e musicale del territorio.