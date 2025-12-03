Concerto di Natale in chiesa a Brinzio

Appuntamento sabato 13 dicembre ore 20:45 con il Coro Piambello di Brusimpiano (Direttore Renato Orsenigo) e la Corale SS. Crocifisso di Ponte Tresa (Direttore Maurilio Ghirimoldi)

“O bambinello caro…”

La magia del Natale, in musica, in chiesa a Brinzio.

Appuntamento sabato 13 dicembre ore 20:45 con il Coro Piambello di Brusimpiano (Direttore Renato Orsenigo) e la Corale SS. Crocifisso di Ponte Tresa (Direttore Maurilio Ghirimoldi), e con la preziosa partecipazione del coro parrocchiale SS. Pietro e Paolo di Brinzio. All’organo Maroni-Biroldi 1876, Gabriele Cardano.

Un appuntamento perfetto per entrare nello spirito delle feste in un’atmosfera suggestiva.

Ingresso libero. Vi aspettiamo per condividere insieme la bellezza della #musica e la gioia del Natale!