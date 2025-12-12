Dai duetti con Fabri Fibra e Giorgia al nuovo album: Ormai fa tappa a Materia

La web tv di Materia ospita venerdì 19 un talento emergente, in equilibrio tra scrittura d’autore e musica urban. Nel 2024 i suoi brani sono stati inclusi nella colonna sonora della serie TV Adorazione

Un equilibrio originale tra le sonorità del rap, della musica urban e la profondità testuale del cantautorato, sono queste le coordinate principali lungo le quali si muove Ormai, nome d’arte di Alessandro Pacco.

Sarà lui l’artista che ospite nella web tv di Materia, lo spazio libero di VareseNews a a Castronno, venerdì 19 dicembre. L’appuntamento, con inizio alle 21, rientra nel format settimanale dedicato alla musica, che unisce divulgazione, e incontri con artisti emergenti.

Nel corso della serata, a metà tra un talk e uno showcase dal vivo, l’artista parlerà del suo percorso e della sua produzione recente. La carriera del cantante, classe 1997, è stata segnata da collaborazioni di rilievo, come quella con Michele Canova. Insieme al producer Ormai ha partecipato nel 2022 al disco Level One cantando in due brani: Nirvana e In Fissa, rispettivamente al fianco di Giorgia e Fabri Fibra. Il rapper di Senigallia, al secolo Fabrizio Tarducci, è uno dei grandi punti di riferimento della musica di Ormai, che contemporaneamente prende come punto di riferimento un altro grandissimo Fabrizio della musica italiana, ovvero De André.

Inoltre, due dei suoi brani più recenti sono stati inclusi nel 2024 all’interno della colonna sonora della serie televisiva Netflix Adorazione, la cui sigla è firmata proprio da Fibra, un riconoscimento che l’artista ha definito un vero “sintomo di fiducia” e che ha dato una nuova spinta per la finalizzazione del suo nuovo album, Hotel per falene, in uscita nei primissimi mesi del 2026.

Per Ormai si tratta di un progetto triennale segnato da un “fil rouge”, anzi da un filo blu, a giudicare dalle immagine proposte e dal principio di contrasto nel voler associare i suoi testi “scuri” a immagini di serenità universale. Questo approccio dialettico, già espresso nell’EP Il diavolo e i tulipani (il cui singolo Vivere è ok è stato finalista a Musicultura), sarà al centro dell’intervista, a cui seguirà un breve momento di musica “unplugged”.

L’incontro con Ormai si terrà nello spazio di Castronno, in via Confalonieri 5, con inizio alle 21. Per la partecipazione all’evento, a ingresso gratuito, è richiesta la prenotazione dei posti.

INGRESSO GRATUITO, PRENOTA IL TUO POSTO PER PARTECIPARE ALLA SERATA.