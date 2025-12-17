Gli studenti delle Gerolamo Cardano in scena con Lo Schiaccianoci

Giovedì 18 dicembre alle 20.30 il laboratorio di Teatro delle scuole Gerolamo Cardano metterà in scena al Teatro Nuovo di Gallarate la prima opera teatrale della nuova stagione: “Lo schiaccianoci”, testo liberamente ispirato al balletto di Tchaikovsky, scritto e diretto dalla prof.ssa Ileana Ridolfo, conclamata esperta di Teatro nelle scuole con tanti anni di esperienza alle spalle.

Il lavoro è stato portato avanti con l’ausilio del team della prof.ssa Ridolfo composto da alcuni docenti della scuola media e da genitori volontari dello scorso anno, in particolare Stefania Fraschini, che si è occupata degli oggetti di scena e organizzazione costumi. Alla vigilia delle feste la storia sarà ambientata nella meravigliosa atmosfera natalizia della Germania di fine ottocento per poi passare al mondo del fantasy. I ragazzi del corso di teatro della scuola media di Madonna in campagna, uno dei plessi dell’IC Gerolamo Cardano di Gallarate, interpreteranno personaggi più svariati sia del mondo reale che del parallelo mondo fantastico del regno di Partenia. Si avvicenderanno tra peripezie, avventure, duelli e magie.

Protagonisti della storia saranno Alessandro Frigerio e Giorgia Soave rispettivamente lo Schiaccianoci e Clara, eroi della vicenda, che insieme ai loro amici Capitano Caramella e Maggiore Menta ( Christian Curcio e Federico Paletta) e alle graziosissime fate guidate dalla principessa del regno Candito ( Francesca Straface ) libereranno il favoloso regno di Partenia dalle forze del male impersonate nella cattiva Ginger ( Vittoria D’Andrea ) e i suoi fedeli alleati del Regno dei topi guidati dal loro re (Alessandro Totta) e dal suo gemello (Luca Macario Roggiani ) e i loro seguaci interpretati in modo divertente da Angelo Fantinato e Santiago Aimufua.

Sarà una deliziosa favola scenica perfettamente intonata al clima gioioso e caloroso del Natale, dove trionfano senza alcun dubbio i valori dell’amore, della famiglia e dell’amicizia con un immancabile lieto fine che riporta i protagonisti nella famiglia terrena i Drosselmayer, pronti ad accoglierli nello splendido scenario di festa uniti più che mai.

Suggestive musiche classiche e moderne accompagneranno le diverse scene dell’opera sapientemente dirette da Mirco Guida, cantante ed esperto musicale, con l’ausilio di Edoardo Poddi, ex alunno delle Cardano, che si è occupato anche della realizzazione grafica della locandina.

Ad arricchire lo spettacolo ci saranno ospiti d’eccezione quali Margherita Apicella e Gaia Bruna De Caro, che duetteranno nel brano “Fall on me” di Bocelli, Raffaella Curcetti che interpreterà un pezzo di Carmen Consoli con la chitarra, Ambra De Santis che guiderà le coreografie dell’opera e la neonata compagnia teatrale “Le maschere vagabonde” del corso di teatro per adulti di Gallarate e dintorni con la regia della Ridolfo, che porterà in scena il “Rock del capitano uncino” di Bennato per far ballare tutto il pubblico.

Presenterà lo spettacolo la dirigente scolastica Germana Pisacane fortemente sostenitrice del progetto Teatro nella sua scuola per l’indiscutibile potere inclusivo e didattico di tali attività. Infatti il progetto fa parte dallo scorso anno del progetto d’Istituto del PTOF.

Ci sarà l’amministrazione comunale di Gallarate sarà presente all’evento e ci saranno anche sostenitori del teatro come don Paolo Stefanazzi, che generosamente ha messo a disposizione i locali per le prove ,e don Andrea Florio con i volontari del Teatro Nuovo, gentili e disponibili.

Importante nella realizzazione del progetto è stata la presenza dei genitori che con entusiasmo hanno collaborato con la scuola per la realizzazione di costumi e scenografie con il comitato di Agamica. Eccezionale architettura di collaborazione tra scuola-famiglie-oratori-territorio tramite il teatro, dallo scorso anno di certo uno dei progetti di punta dell’Istituto.

La scenografia del favoloso regno di Partenia sarà rappresentata da un dipinto di Bruno Ridolfo, noto artista siciliano e papà della professoressa.

L’ingresso a teatro sarà libero su prenotazione.