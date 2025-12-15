Il Natale della natura: ghirlande artigianali all’Eremo di Santa Caterina

Il laboratorio, promosso da Archeologistics, si terrà venerdì 19 dicembre in due orari, alle 10.30 e alle 15.30, e offrirà ai partecipanti l’occasione di vivere un’esperienza creativa in uno dei luoghi più suggestivi del territorio varesino

Un Natale all’insegna della natura, della manualità e della bellezza del Lago Maggiore. Venerdì 19 dicembre l’Eremo di Santa Caterina del Sasso, a Leggiuno, ospita un doppio appuntamento dedicato alla creazione di ghirlande natalizie realizzate con elementi naturali, guidato dall’artista Maura Milani. Il laboratorio, promosso da Archeologistics, si terrà in due orari, alle 10.30 e alle 15.30, e offrirà ai partecipanti l’occasione di vivere un’esperienza creativa in uno dei luoghi più suggestivi del territorio varesino.

L’iniziativa nasce dal profondo legame tra l’Eremo e l’ambiente che lo circonda. Da secoli, questo spazio affacciato sul lago è non solo luogo di fede e contemplazione, ma anche di lavoro manuale e di rapporto quotidiano con la natura: dalla corte del Quiquio, un tempo abitata dai contadini al servizio dei monaci, fino agli orti che custodiscono piante aromatiche, ulivi, fiori e scorci che cambiano volto con il passare delle stagioni. Durante il laboratorio, Maura Milani accompagnerà i partecipanti alla scoperta di bacche, foglie e piante tipiche dell’ambiente lacustre, aiutandoli a riconoscerle e a selezionare gli elementi più adatti per creare una ghirlanda natalizia essenziale e armoniosa.

L’esperienza può essere completata con un pranzo presso la Locanda dell’Eremo, per rendere la giornata ancora più immersiva e conviviale. L’organizzazione è a cura di Archeologistics, impresa sociale attiva tra Varese e Arona nella valorizzazione del patrimonio culturale e gestore dell’Eremo di Santa Caterina del Sasso dal 2023 per conto della Provincia di Varese.

La prenotazione è obbligatoria. I biglietti sono acquistabili online sul sito di Archeologistics.