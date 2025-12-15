Varese News

Il Natale della natura: ghirlande artigianali all’Eremo di Santa Caterina

Il laboratorio, promosso da Archeologistics, si terrà venerdì 19 dicembre in due orari, alle 10.30 e alle 15.30, e offrirà ai partecipanti l’occasione di vivere un’esperienza creativa in uno dei luoghi più suggestivi del territorio varesino

Eremo di Santa Caterina
19 Dicembre 2025

Un Natale all’insegna della natura, della manualità e della bellezza del Lago Maggiore. Venerdì 19 dicembre l’Eremo di Santa Caterina del Sasso, a Leggiuno, ospita un doppio appuntamento dedicato alla creazione di ghirlande natalizie realizzate con elementi naturali, guidato dall’artista Maura Milani. Il laboratorio, promosso da Archeologistics, si terrà in due orari, alle 10.30 e alle 15.30, e offrirà ai partecipanti l’occasione di vivere un’esperienza creativa in uno dei luoghi più suggestivi del territorio varesino.

L’iniziativa nasce dal profondo legame tra l’Eremo e l’ambiente che lo circonda. Da secoli, questo spazio affacciato sul lago è non solo luogo di fede e contemplazione, ma anche di lavoro manuale e di rapporto quotidiano con la natura: dalla corte del Quiquio, un tempo abitata dai contadini al servizio dei monaci, fino agli orti che custodiscono piante aromatiche, ulivi, fiori e scorci che cambiano volto con il passare delle stagioni. Durante il laboratorio, Maura Milani accompagnerà i partecipanti alla scoperta di bacche, foglie e piante tipiche dell’ambiente lacustre, aiutandoli a riconoscerle e a selezionare gli elementi più adatti per creare una ghirlanda natalizia essenziale e armoniosa.

L’esperienza può essere completata con un pranzo presso la Locanda dell’Eremo, per rendere la giornata ancora più immersiva e conviviale. L’organizzazione è a cura di Archeologistics, impresa sociale attiva tra Varese e Arona nella valorizzazione del patrimonio culturale e gestore dell’Eremo di Santa Caterina del Sasso dal 2023 per conto della Provincia di Varese.

La prenotazione è obbligatoria. I biglietti sono acquistabili online sul sito di Archeologistics.

15 Dicembre 2025
