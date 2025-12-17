Il Natale in musica del Corpo Musicale “S. Cecilia” di Jerago

Il Corpo Musicale “S. Cecilia” di Jerago invita a vivere una serata speciale all’insegna della musica e dell’atmosfera natalizia. Domenica 21 dicembre, alle ore 21, il Teatro Auditorium di Jerago ospiterà il tradizionale Concerto di Natale, un appuntamento atteso che unisce spiritualità, grande repertorio e suggestioni contemporanee.

Il programma è vario e si passerà dai canti della tradizione natalizia alle grandi pagine della musica classica, fino ad arrivare a celebri colonne sonore e brani più contemporanei. Un programma pensato per accompagnare il pubblico attraverso atmosfere diverse, tutte legate insieme dall’attesa festosa del Natale che arriva.

Non mancheranno melodie che richiamano il senso profondo della Natività e invitano all’ascolto e al silenzio interiore. Da qui, la musica si farà via via più luminosa e dinamica, alternando eleganza barocca, grandi capolavori del repertorio sinfonico e brani capaci di evocare emozioni immediate e immagini condivise.

Accanto alle pagine più note del Natale internazionale, suggestioni legate al cinema e alla tradizione operistica, rilette in chiave originale, così come brani che parlano di speranza, gratitudine e desiderio di futuro. Le voci di Antonio Pugliano e Stefano Ravasi daranno forma e colore a questo racconto musicale, accompagnate dal Corpo Musicale “S. Cecilia” sotto la direzione di Silvano Scaltritti.

Il risultato sarà una serata pensata non solo per ascoltare, ma per vivere il Natale attraverso la musica, in un continuo dialogo tra tradizione e contemporaneità, tra raccoglimento e festa.

L’ingresso è libero e l’evento è patrocinato dal Comune di Jerago con Orago, in collaborazione con la parrocchia di San Giorgio di Jerago.