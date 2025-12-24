Incidente con monopattino a Busto Arsizio. 38enne in ospedale con ferite serie

Un incidente tra auto e monopattino si è verificato poco dopo le 8 di questa mattina, 24 dicembre, all’incrocio tra viale Sicilia, via Deledda e via Montegrappa a Busto Arsizio nei pressi del cavalcavia di via Piombina. (foto di repertorio)

Nello scontro ha avuto la peggio un uomo di 38 anni che era a bordo del mezzo a due ruote, soccorso in codice rosso da un’ambulanza e da un’automedica.

Dopo le prime cure il codice di rientro è stato trasformato in giallo (ferite serie ma non tali da mettere in pericolo la vita del paziente, ndr). Sul posto è intervenuta anche la Polizia Locale per ricostruire la dinamica dell’incidente.