Varese News

Busto Arsizio/Altomilanese

Incidente con monopattino a Busto Arsizio. 38enne in ospedale con ferite serie

Lo scontro è avvenuto nel tratto di viale Sicilia che incrocia via Montegrappa e via Deledda, nei pressi del cavalcavia di via Piombina. Polizia Locale sul posto

incidente monopattino busto arsizio

Un incidente tra auto e monopattino si è verificato poco dopo le 8 di questa mattina, 24 dicembre, all’incrocio tra viale Sicilia, via Deledda e via Montegrappa a Busto Arsizio nei pressi del cavalcavia di via Piombina. (foto di repertorio)

Nello scontro ha avuto la peggio un uomo di 38 anni che era a bordo del mezzo a due ruote, soccorso in codice rosso da un’ambulanza e da un’automedica.

Dopo le prime cure il codice di rientro è stato trasformato in giallo (ferite serie ma non tali da mettere in pericolo la vita del paziente, ndr). Sul posto è intervenuta anche la Polizia Locale per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Tutti gli eventi

di gennaio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 24 Dicembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.