JLBS Gospel Choir in concerto a Coarezza

La musica del Natale arriva a Coarezza con il concerto del JLBS Gospel Choir, in programma martedì 23 dicembre alle ore 20.45 presso la Chiesa di San Sebastiano. L’evento si svolge con il patrocinio della Città di Somma Lombardo – Assessorato alla Cultura e della Pro Loco di Coarezza.

Una serata speciale all’insegna delle sonorità gospel e dello spirito natalizio, pensata per vivere insieme il tempo delle feste e scambiarsi gli auguri in un clima di amicizia e condivisione. Il coro accompagnerà il pubblico in un viaggio musicale capace di unire emozione, energia e raccoglimento, rendendo ancora più suggestiva l’atmosfera della vigilia delle festività.

Al termine del concerto, la serata proseguirà con un momento conviviale: panettone, vin brulé e cioccolata calda contribuiranno a scaldare i cuori e a prolungare l’incontro tra amici, conoscenti e famiglie.

Un appuntamento aperto a tutta la cittadinanza, per ricordare che il Natale è ancora più bello quando lo si vive insieme.