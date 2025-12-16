Varese News

Tempo Libero

Somma Lombardo

JLBS Gospel Choir in concerto a Coarezza

La musica del Natale arriva a Coarezza con il concerto del JLBS Gospel Choir, in programma martedì 23 dicembre alle ore 20.45 presso la Chiesa di San Sebastiano

Generico 15 Dec 2025
Concerti di Natale

23 Dicembre 2025

La musica del Natale arriva a Coarezza con il concerto del JLBS Gospel Choir, in programma martedì 23 dicembre alle ore 20.45 presso la Chiesa di San Sebastiano. L’evento si svolge con il patrocinio della Città di Somma Lombardo – Assessorato alla Cultura e della Pro Loco di Coarezza.

Una serata speciale all’insegna delle sonorità gospel e dello spirito natalizio, pensata per vivere insieme il tempo delle feste e scambiarsi gli auguri in un clima di amicizia e condivisione. Il coro accompagnerà il pubblico in un viaggio musicale capace di unire emozione, energia e raccoglimento, rendendo ancora più suggestiva l’atmosfera della vigilia delle festività.

Al termine del concerto, la serata proseguirà con un momento conviviale: panettone, vin brulé e cioccolata calda contribuiranno a scaldare i cuori e a prolungare l’incontro tra amici, conoscenti e famiglie.

Un appuntamento aperto a tutta la cittadinanza, per ricordare che il Natale è ancora più bello quando lo si vive insieme.

16 Dicembre 2025
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews

Tutti gli eventi

di dicembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno

potrebbero interessarti anche

Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.