La Filarmonica “Santa Cecilia” di Castiglione Olona compie 145 anni e festeggia con il Concerto di Natale

Sabato 20 dicembre, la palestra comunale di Castiglione Olona ospiterà l’atteso evento natalizio che unirà musica, teatro e tradizione. In scena oltre 120 artisti, con una pantomima musicale ispirata ai Vangeli e la partecipazione del coro “Blooming Kids”

Castiglione Olona si prepara ad accogliere uno degli eventi più attesi della stagione natalizia: il Concerto di Natale della Filarmonica “Santa Cecilia”, che quest’anno celebra non solo il Natale, ma anche un anniversario speciale: i 145 anni dalla fondazione della Filarmonica. Fondata nel 1880, l’istituzione musicale castiglionese ha scelto di festeggiare questo traguardo con una serata ricca di novità, in programma sabato 20 dicembre alle ore 21:00, presso la palestra comunale di via De Gasperi.

Un programma che promette di incantare il pubblico con oltre 120 artisti in scena, tra cui musicisti, cantanti e attori. Il concerto avrà al centro una pantomima musicale dal titolo “Il Primo Natale”, liberamente ispirata ai Vangeli di Luca e Matteo, che racconterà la storia della Natività. La performance sarà accompagnata dalle musiche che il compositore ungherese Miklós Rózsa scrisse per tre celebri opere cinematografiche hollywoodiane del Novecento – Quo Vadis (1951), Ben Hur (1959) e King of Kings (1961) –, qui ripensate e orchestrate per l’occasione dalla Filarmonica “Santa Cecilia”.

Un’ulteriore attrazione sarà la partecipazione dei “Presepiàt” di Venegono, storici presepisti che dal 1973 organizzano il famoso Presepio Vivente. Grazie alla loro collaborazione, più di trenta attori daranno vita a un racconto vibrante e ricco di emozioni, trasportando il pubblico nell’atmosfera magica della Notte Santa.

A impreziosire la serata, il ritorno del coro di voci bianche “Blooming Kids” dell’Accademia Solevoci, che mancava a Castiglione Olona da ben undici anni. Diretto da Francesca Sangalli, il coro, composto da oltre quaranta giovani tra i 6 e i 18 anni, interpreterà i canti più celebri della tradizione natalizia, accompagnati dalla Filarmonica.

La voce narrante di Simona Vergani guiderà il pubblico attraverso una serie di racconti, poesie e ricordi natalizi, che contribuiranno a rendere ancora più speciale questo evento, fatto di emozioni e di un’atmosfera senza pari.

Il Concerto di Natale della Filarmonica “Santa Cecilia” di Castiglione Olona è un’occasione unica per vivere la magia del Natale in un contesto ricco di arte e tradizione. L’ingresso è gratuito, e l’appuntamento è fissato per sabato 20 dicembre, a partire dalle ore 21:00, presso la palestra comunale di via De Gasperi.