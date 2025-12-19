La magia del Natale in musica: il Coro Harmonia in concerto a Luino

La musica corale incontra la spiritualità del Natale a Luino con il Coro Polifonico Harmonia di Vergiate, protagonista del secondo appuntamento dei Concerti di Natale 2025. L’evento è in programma venerdì 19 dicembre alle ore 21.00 nella suggestiva Chiesa della Madonna del Carmine, nel cuore della città.

Diretto dal Maestro Federico Cester, il Coro Harmonia proporrà un concerto interamente affidato alle voci, accompagnando il pubblico in un percorso musicale intenso e coinvolgente, fatto di atmosfere natalizie, tradizione e raccoglimento spirituale. Un repertorio pensato per evocare emozioni profonde e preparare all’attesa delle festività attraverso la bellezza della musica corale.

La cornice della Chiesa della Madonna del Carmine renderà la serata ancora più evocativa, offrendo un’occasione di condivisione e riflessione, aperta a tutta la cittadinanza.

L’ingresso è libero. Un appuntamento da non perdere per vivere il Natale attraverso la forza e l’armonia delle voci.