La mostra “Con gli occhi di Francesco” dell’artista Toniutti apre “Natale al Chiostro di Voltorre”

Sabato, 13 dicembre, prende il via “Natale al Chiostro” a Voltorre di Gavirate con il vernissage della mostra “Con gli occhi di Francesco” dell’artista Francesco Toniutti.

L’esposizione propone una serie di dipinti ispirati al Cantico delle Creature di san Francesco d’Assisi, offrendo un’esperienza emozionale e di riflessione sul tema del dono, particolarmente significativo nel periodo natalizio. L’inaugurazione, prevista alle 17.30, sarà accompagnata dall’accensione delle luci natalizie che illumineranno il cortile interno per tutta la durata delle festività, fino al 25 gennaio 2026.

La mostra si inserisce nel ricco calendario di eventi natalizi, che include concerti di musica corale e classica nelle settimane successive, e rappresenta un importante momento culturale in vista dell’ottavo centenario della morte di san Francesco, celebrato nel 2026.

Tra le iniziative: il 19 dicembre alle 21.00 nella vicina chiesa di san Michele il coro Hebel proporrà un repertorio di canzoni natalizie, spaziando dalle più tradizionali a quelle più “pop”, mentre il 5 gennaio alle 18 sarà il turno della musica classica con il duo Lazzaroni, e il 10 gennaio del Coro Santa Maria del Monte, che chiuderà il periodo delle feste: ma l’esposizione e le luci saranno visitabili fino al 25 gennaio.

L’iniziativa è frutto della collaborazione tra Provincia di Varese, Città di Gavirate e l’associazione Progetto Rughe, con l’obiettivo di valorizzare il Chiostro come spazio di cultura e bellezza.

ORARI

venerdì 15.30-19.00

sabato e domenica : 10.00-12.30 / 15.30-19.00

Chiusura nei giorni:

24-25-26-31 Dicembre • 1-6 Gennaio: