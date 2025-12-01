Un pezzetto del Sacro Monte di Varese farà parte del Natale dei milanesi

Anche quest’anno, il cortile dell’Arcivescovado di Milano si apre alla meraviglia del Natale con un presepe speciale: dal 6 dicembre 2025 al 10 gennaio 2026, in piazza Fontana 2, sarà esposta una Natività ispirata alle statue in terracotta della terza cappella del Sacro Monte di Varese, realizzate tra il 1623 e il 1635.

L’iniziativa, promossa dal festival “Tra Sacro e Sacro Monte” di Varese con la collaborazione della Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano, porta nel cuore della città una rappresentazione sacra ricca di intensità espressiva, evocativa dell’arte presepiale e della spiritualità francescana.

«Quando dalla Curia mi hanno chiesto di immaginare un presepe per il Natale voluto dall’Arcivescovo Delpini, ho pensato subito al Sacro Monte», afferma Andrea Chiodi, direttore artistico del festival. «È bello sapere che chi non ha mai percorso la Via Sacra, potrà incontrarne almeno un frammento nel centro della di Milano, e che chi invece l’ha già vissuta potrà ritrovarne la memoria e l’incanto».

La Cappella, che ha ispirato l’installazione, fa parte del percorso dedicato ai misteri del Rosario. Realizzata tra il 1623 e il 1635 è una delle più riconoscibili dell’intero itinerario sacro.

La Natività del Sacro Monte in nove sagome

All’interno di una capanna in legno, il presepe si compone di nove sagome in grandezza naturale che riproducono fedelmente i personaggi della terza cappella del percorso devozionale varesino: Maria, Giuseppe, Gesù Bambino, accompagnati da quattro pastori, l’asino e il bue. Le figure, tratte da sculture originali del XVII secolo, offrono uno spaccato di spiritualità popolare e intensità drammatica, come un piccolo teatro montano.

Un omaggio all’intuizione di San Francesco

L’idea di esporre questa Natività a Milano nasce dalla volontà di riproporre una rappresentazione statica del mistero del Natale, sulla scia dell’intuizione di San Francesco d’Assisi, che desiderava “vedere con gli occhi del corpo il Natale di Cristo”. Dopo l’edizione dello scorso anno con il Presepe di Parè di Conegliano, l’Arcivescovado rinnova così un invito alla meditazione e alla visita gratuita in uno dei luoghi più simbolici della città.

Orari di visita

Il presepe sarà visitabile gratuitamente, senza prenotazione, secondo il seguente calendario:

Dal 6 al 23 dicembre 2025

Dal 7 al 10 gennaio 2026

(Sospeso durante le festività natalizie per chiusura della Curia)

Orari di apertura:

Lunedì – Venerdì: 9:00 – 12:30 / 14:30 – 18:00

Sabato: 9:00 – 12:30

Chiuso nei giorni festivi