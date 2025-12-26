Laveno Mombello
Le feste di Laveno si concludono con il concerto dell’epifania nella “Chiesa Vecchia”
Terza edizione della rassegna musicale diretta dai maestri Massimo Mitrio e Bruno Bresciani nella chiesa dei Santi Filippo e Giacomo
Il calendario delle feste di Laveno si chiude con il canto corale. Martedì 6 gennaio alle 15:30, la Chiesa dei Santi Filippo e Giacomo ospita la terza edizione del Concerto dell’Epifania. L’evento, promosso dalla Pro Loco Laveno Mombello Cerro con il patrocinio del Comune, porta nella Chiesa Vecchia un pomeriggio dedicato alla musica e alla tradizione del territorio.
Sul palco si alterneranno il Coro Nives, diretto da Massimo Mitrio, e il Coro ANA Arnica, guidato da Bruno Bresciani. Le due formazioni proporranno un repertorio studiato per la fine delle festività natalizie e accompagnare la comunità verso i prossimi appuntamenti dell’anno, a partire dal Carnevale.
L’iniziativa punta a valorizzare uno dei luoghi più caratteristici di Laveno Mombello, offrendo un momento di aggregazione aperto a residenti e turisti. Per assistere all’esibizione l’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti.