Luce, musica e disegni dei più piccoli: a Montonate torna il Presepe sul Territorio

Un momento di comunità tra spiritualità, musica e creatività giovanile: la cappella di San Gaetano diventa teatro di un incontro che unisce tradizione, territorio e la magia dell’Ecomuseo

La Piana di Montonate torna a illuminarsi con il Presepe sul Territorio, l’iniziativa organizzata dall’Associazione Montonate CSI e giunta alla sua quinta edizione, in programma domenica 21 dicembre. Un appuntamento ormai atteso, che anche quest’anno unirà comunità, preghiera, musica e creatività nella suggestiva cornice della cappella votiva di San Gaetano, immersa nell’Ecomuseo Piane e Luoghi Viscontei del Varesotto.

L’evento prenderà il via alle 16.30, nel cuore di un luogo che custodisce silenzio e natura, proprio all’imbrunire della giornata più corta dell’anno. Ed è in questo contesto che gli organizzatori sperano di ricreare la magia che da sempre caratterizza l’iniziativa.

«Ci teniamo che il silenzio e il buio della Piana possano essere interrotti da un momento di preghiera comunitaria, da canzoni natalizie e dalla luce di un Presepe», spiegano. «La cappella di San Gaetano è una cornice naturale che valorizza ogni gesto e ogni nota».

Accanto alla Parrocchia e alle scuole del territorio, quest’anno la collaborazione si amplia coinvolgendo anche alcuni elementi del Corpo Musicale Mornaghese, storica istituzione del Comune. Una presenza che, sottolineano gli organizzatori, «renderà il momento ancora più bello da vivere, accompagnato da un’atmosfera natalizia capace di arricchire il nostro Presepe sul territorio».

Non mancheranno poi i colori portati dai bambini e dai ragazzi di scuole e asili di Mornago, che hanno realizzato disegni dedicati al Natale e ai luoghi del paese. Le loro opere decoreranno la cappella di San Gaetano, aggiungendo un tocco di gioia e creatività.

«Abbiamo affidato a loro il compito di lasciare un contributo artistico ispirato ai luoghi meravigliosi che vivono ogni giorno e che vogliamo continuare a promuovere insieme all’Ecomuseo», aggiungono gli organizzatori.

Il Presepe sul Territorio si conferma così un appuntamento prezioso, capace di unire generazioni diverse attorno alla tradizione e alla bellezza del paesaggio mornaghese.