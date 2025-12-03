Varese News

Magico Natale a Cislago: domenica 7 dicembre il via alle iniziative natalizie in Piazza Toti

Ci saranno spettacoli, mercatini, musica, l’accensione dell’albero di Natale e molto altro

07 Dicembre 2025

Cislago inaugura le festività con​ un pomeriggio di attività e spettacoli pensato per coinvolgere famiglie, bambini e l’intera comunità.

L’appuntamento è per domenica 7 dicembre in Piazza E. Toti, dove a partire​ dalle ore 14:30 saranno presenti stand associativi, giochi, animazione e laboratori a tema natalizio, dedicati ai più piccoli.

Alle ore 16:00 il pubblico potrà assistere allo spettacolo “Chi ha incastrato Babbo Natale?”, una rappresentazione pensata per accompagnare grandi e bambini nella suggestiva atmosfera delle feste.

A seguire, alle ore 16:45, è prevista l’esibizione “White Winter” a cura dell’Ensemble di fiati dell’Associazione Ricercare​.

Il pomeriggio si concluderà alle ore 17:30 con la tradizionale accensione del grande Albero di Natale, accompagnata da giochi di luce, colori e​ ​tante sorprese​.
Per tutta la giornata, sarà inoltre presente il Mercatino dei Creativi.

«L’amministrazione comunale invita la cittadinanza a partecipare e a ​​vivere ​questo primo momento di festa​, nella magica atmosfera natalizia». 

3 Dicembre 2025
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

