Natale a Gorla Maggiore con Spazio Zero: luci, laboratori e la slitta di Babbo Natale

Il 24 dicembre Piazza Martiri della Libertà si anima con laboratori, cioccolata calda e l’arrivo di Babbo Natale. In caso di pioggia, l’evento si sposta al NUMM

Gorla Maggiore si prepara a vivere la magia del Natale con un evento pensato per tutte le età, organizzato dai ragazzi di Spazio Zero. Martedì 24 dicembre, a partire dalle 14.30, Piazza Martiri della Libertà si trasformerà in un piccolo villaggio natalizio, tra luci scintillanti, alberi decorati e l’attesa dell’ospite più speciale: Babbo Natale.

Un pomeriggio per bambini e famiglie

L’iniziativa prende il via nel primo pomeriggio con laboratori creativi rivolti ai bambini, che potranno realizzare con le proprie mani decorazioni natalizie da portare a casa o appendere all’albero. Un momento pensato per stimolare la fantasia e il senso di festa dei più piccoli.

Non mancherà poi l’arrivo di Babbo Natale in slitta, pronto a ricevere le letterine e a scambiare qualche parola con i bambini. Accanto a lui, i suoi giovani aiutanti distribuiranno cioccolata calda e panettone, mentre per gli adulti ci sarà vin brulè per riscaldare l’atmosfera.

Magia itinerante: i ragazzi di Spazio Zero in giro per il paese

Al calare della sera, l’evento si sposterà simbolicamente nelle vie del paese. I ragazzi di Spazio Zero accompagneranno Babbo Natale nella consegna simbolica dei doni, portando sorrisi direttamente alle famiglie di Gorla Maggiore. Una scelta che rafforza lo spirito di prossimità e comunità che caratterizza l’intera iniziativa.

Piano B in caso di pioggia

Se il tempo non dovesse permettere lo svolgimento all’aperto, l’evento si terrà comunque all’interno del Polo Culturale NUMM, per garantire a tutti un pomeriggio sereno e festoso anche al coperto.