“Natale con Noi” accende la magia del Natale a Mezzana di Somma Lombardo

Il rione di Mezzana si prepara a vivere la magia delle feste con “Natale con Noi”, l’appuntamento che da anni scalda il cuore della comunità e illumina alcune vie principali del rione e la piazza Santo Stefano.

Lunedì 8 dicembre, alle ore 17, si darà ufficialmente il via alle celebrazioni natalizie con l’accensione delle luminarie: un momento suggestivo che vedrà anche il passaggio di Babbo Natale e una merenda per tutti, per iniziare insieme il periodo più atteso dell’anno.

Ma la festa non finisce qui: domenica 21 dicembre, dalle 13 alle 19, Mezzana si trasformerà in un piccolo villaggio natalizio. All’interno della piazza si farà posto ai mercatini di Natale con oggetti fatti a mano, libri e tanto tanto ancora; ci sarà anche uno stand dove si potranno gustare le bevande tipiche delle feste: cioccolata calda, vin brulè e tisane profumate, in un’atmosfera di musica e allegria.

Alle 14,30 le attività avranno inizio con la novena di Natale.

Alle 15, i bambini dell’asilo “Secondo Mona” e le nonne che frequentano “La nuova stagione” allieteranno i partecipanti con un concerto di canzoni natalizie, seguiti alle 16.30 dal Corpo Musicale “La Cittadina”, che farà risuonare le melodie più amate del Natale.

Per i più piccoli ci saranno anche il truccabimbi, la casetta di Babbo Natale e naturalmente Babbo Natale in persona, pronto a distribuire dolci pensierini e raccogliere le letterine dei bambini; ricordiamo a tutti i genitori e bambini, che se sulla letterina che si può già imbucare nella cassetta rossa presente in piazza, verrà scritto indirizzo, Babbo Natale risponderà.

«Tutte le offerte raccolte durante l’evento e tramite le cassette distribuite ai negozianti aderenti saranno destinate a sostenere la festa e gli addobbi natalizi del prossimo anno, per continuare a far brillare il nostro rione di luci e solidarietà. Un’occasione per stare insieme, condividere il calore del Natale e riscoprire la bellezza della nostra comunità», spiegano gli organizzatori.