Spettacolo di Natale di Compagnia Armonica a Brinzio

Il Comune di Brinzio, in collaborazione con la Biblioteca, è lieto di invitare tutta la cittadinanza allo Spettacolo di Natale organizzato dalla Compagnia Armonica APS, nell’ambito delle attività della nuova Accademia di Musica e Teatro che da quest’anno è operativa in paese (tinyurl.com/musicabrinzio)

Un pomeriggio speciale, dedicato alla magia del Natale, in cui gli allievi dei corsi musicali e teatrali dei plessi di Brinzio e Morosolo-Casciago si esibiranno in varie performance pensate per celebrare insieme le festività. Un’occasione per valorizzare l’impegno dei ragazzi, delle famiglie e dei docenti, e per condividere il clima di comunità che caratterizza il progetto educativo dell’Accademia.

L’evento sarà vivacizzato da un piacevole momento conviviale con brindisi e panettone.

Lo spettacolo è realizzato con il patrocinio del Comune di Brinzio e in collaborazione con la Comunità Pastorale Sant’Eusebio e la Biblioteca Comunale di Brinzio.

Vi aspettiamo numerosi per festeggiare insieme!