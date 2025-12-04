Stefania Andreoli al Palazzo dei Congressi di Lugano

A Lugano l’incontro con Stefania Andreoli, psicoterapeuta, saggista e voce autorevole nel dibattito contemporaneo sulla salute mentale, porta per la prima volta in Svizzera il suo attesissimo spettacolo La mente in scena.

Dopo il successo dei suoi libri e dei numerosi interventi pubblici, Andreoli compie un passo inedito e coraggioso: sale sul palcoscenico per dare forma a un viaggio umano e teatrale che apre uno sguardo nuovo sulle fragilità del presente.

Scritto e diretto da Luca Stano, con la supervisione scientifica della stessa Andreoli, lo spettacolo intreccia narrazione, introspezione e tensione emotiva. Al centro del racconto c’è Hélène, interpretata dall’attrice Alice Redini, una giovane donna affetta da disturbo borderline di personalità. Accanto a lei, la figura simbolica della “Doc”, portata in scena da Stefania Andreoli, guida il pubblico in una storia che tocca corde profonde e universali.

Un’esperienza teatrale che lascia il segno

La mente in scena non semplifica, non addolcisce, non si sottrae. È un’opera che resta – nello stomaco, nella mente, nel cuore. Parla di salute mentale, fragilità, resistenza; parla ai giovani e ai loro genitori, agli educatori, agli operatori del settore, e a chiunque senta la necessità urgente di ascoltare davvero. Con una durata di 90 minuti, lo spettacolo si presenta come un viaggio nelle crepe dell’anima, capace di far entrare luce e di restituire speranza, offrendo al pubblico una prospettiva autentica e profondamente attuale.

Informazioni utili

Data: 3 ottobre 2026

Ora: 20.30

Luogo: Palazzo dei Congressi, Lugano

Durata: 90 minuti

Biglietti: in vendita da oggi alle 15.00 su Ticketcorner.ch