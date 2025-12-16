Tradate - Evento sponsorizzato
Tradate si veste di Natale: domenica 21 dicembre arriva “Natale a Tradate”
Protagonisti della giornata saranno gli artigiani di Creanza, garanzia di una proposta curata e di alta qualità
- adv
- Creanza Christmas Market
- idee regalo
- mercatini di natale 2025
- mercatini di natale tradate
- natale 2025
- natale nel varesotto
- weekend
Tradate si prepara a vivere una giornata speciale all’insegna delle festività, della tradizione e dell’artigianato di qualità. Domenica 21 dicembre il cuore della città si trasformerà in un suggestivo villaggio natalizio grazie all’evento “Natale a Tradate”, pensato per immergere cittadini e visitatori nella più autentica e calda atmosfera del periodo.
Dalle 10.00 alle 19.00, Piazza Mazzini e Corso Bernacchi ospiteranno un mercatino natalizio d’eccellenza, dedicato alla scoperta di creazioni artigianali selezionate, perfette per chi è alla ricerca di regali originali e ricchi di significato.
Protagonisti della giornata saranno gli artigiani di Creanza, garanzia di una proposta curata e di alta qualità: un mercatino natalizio che punta esclusivamente sull’artigianato autentico. Tra le bancarelle sarà possibile trovare gioielli, decorazioni per la casa, manufatti in legno, articoli per bambini, prodotti per la bellezza e tante altre idee regalo, tutte realizzate con passione e attenzione ai dettagli.
La passeggiata lungo Corso Bernacchi sarà animata da luci, colori e profumi natalizi, accompagnando il pubblico fino alla cornice festosa di Piazza del Comune, creando un percorso ideale per vivere il centro cittadino in un clima di festa e convivialità.
“Natale a Tradate” si propone come un appuntamento imperdibile per chi desidera sostenere la creatività artigiana, completare lo shopping natalizio con proposte uniche e trascorrere una giornata piacevole, condividendo lo spirito più autentico del Natale nel cuore della città.