Varese News

Tempo Libero

Natale nel Varesotto

Menù di Natale - Natale nel Varesotto

Un Natale di gusto al Ristorante Bel Sit: scopri il menu speciale per il pranzo del 25 dicembre

Un’esperienza culinaria unica tra tradizione e raffinatezza nel cuore di Comerio. Prenota ora il tuo posto per un Natale indimenticabile

Ristorante Bel Sit
Natale

25 Dicembre 2025

Per un Natale all’insegna del gusto e dell’eleganza, il Ristorante Bel Sit di Comerio, in via Guido Borghi 28, propone un esclusivo menu natalizio che conquisterà i palati di grandi e piccini.

L’appuntamento è alle ore 12.30 per il tradizionale pranzo del 25 dicembre.

Prenota subito il tuo Natale al Bel Sit

Ristorante Bel Sit
Via Guido Borghi 28, Comerio
Tel. 0332 744160
Email: info@hotelbelsit.it

12 Dicembre 2025
di

Tutti gli eventi

di dicembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno

potrebbero interessarti anche

Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.